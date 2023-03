BRATISLAVA - Hokejový šampionát sa nezadržateľne blíži a s ním aj rozhodnutie o tom, či sa v slovenskej reprezentácii predstavia hráči z KHL. Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) stále váha a o mnohom svedčia aj slová útočníka Čerepovca Adama Lišku (23).

Rusko už viac než rok vedie krvavú vojnu na Ukrajine a ruská reprezentácia sa ani tento rok nepredstaví na svetovom šampionáte, ktorý sa koná v Lotyšsku a vo Fínsku (12. - 28. máj). Mnohé hokejové zväzy na čele s Fínskom, Švédskom aj Českom už dávno vyhlásili, že svojich krajanov z KHL do reprezentácií nepovolajú. SZĽH sa k tejto téme vyjadrí až v apríli, no zo slov nášho útočníka Adama Lišku to vyznieva skôr, že zväz by hráčov z Ruska videl v reprezentácii rád.

„Z toho, čo som počul, tak zväz je pripravený nominovať nás do reprezentácie. Tak nám to povedali, no všetko bude závisieť od tlaku verejnosti a podobných vecí. Sám neviem, ako to celé napokon skončí, ale za národný tím by som si určite zahral rád. V reprezentačnom drese chcem vždy ukázať to najlepšie, takže ak by ma chceli, pozvánku neodmietnem,“ povedal hráč Severstaľu Čerepovec pre web iz.ru.

Slovensko má v KHL osem hráčov, pričom brankár Július Hudáček už reprezentačnú kariéru ukončil, no zvyšok v minulých rokoch tvoril základ tímu pod vedením trénera Craiga Ramsayho. Liška hrá v drese Čerepovca už štvrtú sezónu, pričom v klube zostal aj po tom, ako už vo veľkom prebiehala ruská agresia na Ukrajine. „Ja môžem povedať len jedno - som športovec, hrám hokej a nič iné ma nezaujíma. Nie som politik, aby som vyhodnocoval túto situáciu, ktorá sa udiala za posledný rok. Som hokejista, zaujíma ma len to, čo sa deje na ľade a nič iné robiť neviem,“ vyjadril sa alibisticky náš útočník, ktorý zároveň prezradil, že nemá problém ostať v KHL aj v ďalšej sezóne.