NEW YORK - Švédsky hokejista Erik Karlsson sa stal po 31 rokoch prvým obrancom v NHL, ktorý dosiahol hranicu 100 bodov v sezóne. Zadák San Jose sa dostal na stobodovú métu v nočnom zápase na ľade Winnipegu (2:6), v ktorom strelil oba góly Sharks.

Karlsson pokoril magickú métu prvýkrát v profiligovej kariére. Momentálne má na konte 25 gólov a 75 asistencií. Stal sa iba šiestym obrancom v histórii súťaže a prvým európskym, ktorý dosiahol stobodovú hranicu. Pred ním ju naposledy v sezóne 1991/92 pokoril Američan Brian Leetch, ktorý v drese New Yorku Rangers nazbieral 102 bodov. Okrem nich stobodové sezóny zažili spomedzi obrancov už len štyria Kanaďania - Bobby Orr, Paul Coffey, Al MacInnis a Denis Potvin.

"Myslím si, že po fyzickej a mentálnej stránke som v dobrej fáze môjho života. Snažím sa, aby to tak zostalo čo najdlhšie, usilujem sa udržiavať si čo najvyššiu motiváciu. Z tímového hľadiska je to náročné, no našiel som cestu, ako sa dostať k stovke a som z toho šťastný," uviedol pre nhl.com 32-ročný Karlsson, ktorý prišiel do San Jose v roku 2018 po deviatich sezónach v Ottawe.

Sharks sa od úvodu sezóny pohybujú na nižších priečkach v Západnej konferencii a už dávnejšie prišli o šancu postúpiť do play off. Jediným svetlým zjavom v zostave "žralokov" je práve Karlsson, ktorý zažíva najúspešnejšiu sezónu vo svojej kariére. Do konca základnej časti odohrá kalifornský tím ešte dva zápasy a skúsený bek má šancu svoju bodovú zbierku ešte zveľadiť. Tréner David Quinn používa na adresu švédskeho obrancu iba superlatíva: "Mal som to šťastie trénovať niekoľkých skvelých hráčov, no žiaden nebol lepší ako Erik, to môžem potvrdiť. Má toľko talentu, je taký šikovný. Je to brilantný hokejista, no má aj dostatočné fyzické atribúty, aby sa vyrovnal súperom. Je súťaživý, ničoho sa nebojí, je to prvotriedny hokejista. Navyše je teraz aj zdravý. Vedel som, že je skvelý, ale netušil som, že až taký skvelý. Je zábava ho sledovať na ľade."

Významný večer zažili aj ďalší dvaja veteráni. Claude Giroux z Ottawy a ďalší útočník Joe Pavelski z Dallasu dosiahli v noci zhodne métu 1000 bodov v profiligovej kariére. Giroux dvoma presnými zásahmi a asistenciou zariadil víťazstvo Senators nad Carolinou 3:2. Na konte má 1001 bodov (328+673) v 1099 zápasoch základnej časti. "Nemyslel som na míľnik. Nerád premýšľam o takých veciach dopredu, odvádza vám to myseľ. Priznávam však, že pred sezónou som o tisícke uvažoval, veril som, že je to niečo, čo som schopný dosiahnuť. Som šťastný, že sa mi to podarilo," vyznal sa Giroux. Sekundoval mu Tim Stützle, autor gólu a asistencie. Nemecký útočník sa stal vo veku 21 rokov a 85 dní najmladším hráčom v klubovej histórii, ktorý dokázal v jednej sezóne nazbierať 50 asistencií.

Pavelski sa stal členom klubu tisíckarov po tom, ako gólom pomohol k triumfu Dallasu v Detroite (6:1). Americký útočník si v 1248 dueloch kariéry pripísal 448 gólov a 552 asistencií. "Pred dosiahnutím míľnika sa snažíte neprikladať tomu veľkú váhu, pretože vám to môže uberať na koncentrácii, no keď som ho už pokoril, bol to krásny moment. Bolo pekné vidieť, ako sa všetci moji spoluhráči zdvihli zo striedačky, aby mi zagratulovali. Bola to jedna z výnimočných vecí v tomto zápase," povedal Pavelski.