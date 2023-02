Legendárny český hokejista Jaromír Jágr (51) je už vo veku, kedy by mohol byť pokojne dedko. Lenže dosiaľ nie je ani otec a vzhľadom na to, že už niekoľko rokov má po boku mladú priateľku Dominiku Branišovú (28), mnohí jeho fanúšikovia sa pýtajú, kedy sa ním konečne stane.

Najmä z toho dôvodu sa netreba čudovať, že súčasná polovička jedného z najlepších hokejistov všetkých čias dostáva neustále otázku, kedy zo svojho hviezdneho partnera urobí otca. „Myslím si, že Jarda by bol skvelý tatko. Keby mal dieťa, určite by ho to strašne zmenilo. A zvlášť chlapca, ktorého by mohol viesť napríklad k hokeju,“ skonštatovala pre český Blesk Dominika Branišová, aby však vzápätí jedným dychom dodala, že na materstvo sa ešte necíti.

Vekový rozdiel nepovažuje za problém, naopak pochvaľuje si Jágrovu vyzretosť a partnera by nemenila. Samotného hokejistu sa však na dieťa tak často nepýtajú. „U chlapa je výhoda, že môže mať deti aj v neskoršom veku. Deti mám veľmi rád, no myslím si, že stále mám na ne čas. Nie veľa, ale stále tam nejaký je,“ povedal v jednom z dávnejších rozhovorov Jaromír Jágr.

Jeho priateľka si očividne myslí to isté a svoju lásku dokonca porovnáva s nebohým českým spevákom Karlom Gottom, ktorý mal dve najmladšie dcéry ďaleko po šesťdesiatke. Lenže v tomto sa už so svojim partnerom nezhodujú. „Samozrejme, človek chce tomu dieťaťu niečo dať, venovať sa mu. V šesťdesiatke by už bolo zrejme neskoro. Myslím si, že rodič by mal byť so svojim dieťaťom aspoň do osemnástky a dať mu základ do života. Urobiť si dieťa, nie je žiadne hrdinstvo, ale vychovať ho správne, je frajerina,“ dodal Jágr.

V jeho súčasnom vzťahu to však zatiaľ nevyzerá ani len na svadbu, ktorú chcel mať Jarda vždy skôr ako potomka. Jágrovi fanúšikovia preto teraz dúfajú, že jeho Dominika si to rozmyslí skôr, ako bude neskoro…