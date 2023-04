Hokejisti Humenného si vybojovali historický postup do slovenskej extraligy. V rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série play off Slovenskej hokejovej ligy zvíťazili na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. O ich postupe rozhodol obranca Martin Lenďák.

Žilinčanom sa ani na tretí pokus nevydaril návrat do extraligy. Pred dvoma rokmi vo finálovej sérii podľahli Spišskej Novej Vsi, vlani neuspeli v baráži s extraligovým Liptovským Mikulášom. Humenné nadviazalo na víťazstvo nad Žilinou z finále Slovenského pohára. Na ceste za postupom do extraligy obsadilo v základnej časti 3. miesto a v play off postupne zdolalo Modré Krídla (4:2), Martin (4:2) a napokon aj Žilinu. V najvyššej slovenskej súťaži by mali nahradiť Prešov, ktorý obsadil v sezóne 2022/2023 posledné 12. miesto.

V rozhodujúcim zápase finálovej série išli v 7. minúte do vedenia Žilinčania, keď Sýkora prekonal brankára Durného po individuálnej akcii - 1:0. Žilinčania sa snažili aj o druhý gól, no šance na skórovanie mali aj hostia. "Vlkom" vydržal tesný náskok do 48. minúty, keď Trandin tečoval strelu Ťavodu - 1:1. Už o 48 sekúnd však Mráz vrátil domácim tesný náskok, keď využil zaváhanie obrany Humenného. Ani tento náskok však Žilinčania neudržali, keďže Safaralejev v 55. minúte prestrelil Romančíka a poslal zápas do predĺženia. V ňom rozhodujúci gól nepadol a v následných samostatných nájazdoch sa na gól čakalo do štvrtej série. V jej závere skóroval Lenďák a Macek následne neprekonal Durného.