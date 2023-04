Slovenskí hokejisti zaznamenali v príprave na MS štvrtú prehru za sebou. Po dvoch triumfoch na ľade Švajčiarska nestačili na Čechov a neuspeli ani v dvoch domácich dueloch s Nemeckom (3:4 a 3:4 pp). Asistent trénera Peter Frühauf videl rozdiel v agresivite a v pohybe.

"Bolo vidno, že chalani pôsobili unavenejším dojmom ako včera. Ten záver ich asi stál veľa síl, keď sa snažili otočiť zápas. V tomto stretnutí boli Nemci agresívnejší na forčeku a mali sme s tým problémy v našej zóne," povedal Frühauf, podľa ktorého Slovákov nezlomil vyrovnávajúci gól na konci druhej tretiny na 3:3: "My sme v príprave. Hľadáme teraz vhodné zloženie formácií a pracujeme na veciach, ktoré budeme potrebovať na MS."

Prvýkrát v príprave nastúpil aj Pavol Regenda, ktorý odohral prvú sezónu v zámorí. Väčšinu ročníka hral na farme za San Diego Gulls, no pripísal si aj 14 štartov v profilige. Proti Nemecku vsietil dva góly. "Nerád hodnotím jedného hráča. Celý útok hral veľmi dobre, chalani hrali vo veľkej rýchlosti a boli nebezpeční hlavne v útočnom pásme. Snažili sa ísť priamočiaro do bránky a boli odmenení gólmi. My sme s Paľom spokojní, bol dosť agresívny aj v hre do tela. Hral to, čo potrebujeme," uviedol Frühauf.

Matej Tomek striedal v 46. minúte duelu. Slovenský brankár mal problémy už v druhej tretine po inkasovaní druhého gólu. "Mal akútne zranenie, ktoré by malo byť v priebehu pár dní úplne v poriadku. Nie je teda nič vážne," skonštatoval asistent trénera Craiga Ramsayho.

K stretnutiu sa vyjadril aj Šatan

Generálny manažér Miroslav Šatan priznal, že ho výsledky netešia, ale výkon bol vo väčšine zápasu dobrý: "V každom stretnutí sme urobili individuálne chyby, čo nás stalo zápas. Tréneri budú s hráčmi na tom pracovať. Niektorí však mali dlhšiu prestávku, iní zbytočne riskovali prihrávkami cez dve hokejky," reagoval Šatan.