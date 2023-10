Večne vysmiaty Richard Lintner (45) má o ďalší dôvod viac na úsmev. Najstaršia dcéra nášho bývalého hokejového reprezentanta Kristína dokončila bakalárske štúdium na univerzite v Amsterdame.

Rodák z Trenčína má doma už niekoľko rokov štyri ženy. S manželkou Danielou vychovávajú tri dcéry - najstaršiu Kristínu a dvojičky Simonu s Nikolou.

A všetky tri ratolesti robia Rišovi obrovskú radosť. Zatiaľ čo dve mladšie ukončili tento rok štúdium na španielskom bilingválnom gymnáziu, staršia dcéra Kristína sa pred pár dňami pochválila bakalárskym diplomom z prestížnej amsterdamskej univerzity.

Lintner a jeho manželka sa nikdy netrápili tým, že nemajú chlapca, ktorý by išiel v hokejových šľapajach slávneho tatka. „Musím povedať, že nad tým som nikdy nepremýšľal, pretože s nimi bolo vždy veľa práce, energie a, samozrejme, radosti. Najstaršia dcéra sa venovala profesionálne plávaniu, dvojičky hrali hádzanú, takže na niečo takéto som ani nepomyslel,“ prezradil Rišo pred časom pre Šport24.sk.

Napriek tomu, že legendárny hokejista vždy pôsobí spokojne a rozdáva úsmevy na všetky strany, predsa len sa nájde niečo, čím ho jeho dcéry dokážu dostať do pozoru. „Všetky sú veľmi dobré, no ja mám rád disciplínu a musím povedať, že niekedy trochu zanedbávajú upratovanie v kuchyni. Keď ostanú špinavé riady, tak mi to vadí a musím na ne nabonzovať, že toto im občas trvá dlhšie,“ dodal s úsmevom Richard Lintner.