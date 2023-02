V krajine pod Tatrami sa stala známou vďaka svojim megaprsiam, no ako sama priznáva, fascinujú ju športovci, ktorí si renomé vydobyli tvrdou drinou. Najprsnatejšia Slovenka súčasnosti Nikoleta Móricová (30) je aj napriek svojim obrím prednostiam športovo aktívna, túži spoznať Dominiku Cibulkovú a roky bola platonický zaľúbená do Miroslava Šatana.

Rodáčka z Martina má odmalička k športu blízko. „Keď som mala jedenásť, išiel mi veľmi dobre beh. Keďže som vysoká, mám dlhé nohy, a zrejme preto som v ňom bola naozaj dobrá. Všimol si ma jeden tréner, ktorý mal pod palcom aj dievčatá, ktoré išli neskôr na olympiádu. Ja som však jeho ponuku odmietla. Ktovie, kde by som dnes bola, keby som mu vtedy nepovedala nie,“ prezradila pre Šport24.sk Nikoleta Móricová, ktorá zbožňuje turistiku, kedysi chodila pravidelne lyžovať i korčuľovať a taktiež do fitnescentra.

Napriek obrím prednostiam sa zatiaľ nemusela vzdať žiadnej športovej činnosti. „Môžem vykonávať v podstate akúkoľvek činnosť. Poznám jednu Bimbo Doll (označenie žien, ktoré milujú plastické operácie a prezentujú sa luxusom, pozn. red.), ktorá ma prsia 2500 ml a každý deň cvičí vo fitku a pravidelne športuje,“ pokračovala Nikoleta, ktorá má prsia o veľkosti 1050 ml a nosí podprsenku L, teda číslo 12.

Najprsnatejšia Slovenka si častokrát vychutnáva šport pri televíznej obrazovke. „Najradšej mám zimné športy - hokej, krasokorčuľovanie a skoky na lyžiach. Rada by som však stretla našu bývalú tenistku Dominiku Cibulkovú. Fascinujú ma totiž ľudia, ktorí sa živia športom. Chce to určite veľa sebazaprenia a driny,“ zamyslela sa prsnatá Martičanka a na záver prezradila aj niečo navyše: „Ako malá som bola platonicky zaľúbená do Mira Šatana. Celkovo sa mi však páči zlatá generácia našich hokejistov a priznám sa, že pozvanie na kávu od niektorého z nich by som určite neodmietla.“