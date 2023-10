Jej manžel patril svojho času k najlepším hokejistom Slovenska a po jeho kariére sa začala intenzívnejšie športu aj ona. Reč je o pôvabnej manželke Ľubomíra Višňovského (47) Kataríne (46), ktorá sa už niekoľko rokov venuje jazdeniu na koni.

Keď sa Višňovskí vrátili zo zámoria na Slovensko, Katarína si najskôr kúpila Caspera, ktorý pochádza z Maďarska.

Ten mal byť len „na záskok“ za Royal Capitol, ktorý prišiel neskôr z New Yorku, kde rodina nejaký čas žila. S Casperom sa však z nich stali parťáci, pričom hneď prvé preteky, na ktorých spolu štartovali, aj vyhrali. „Občas prinesiem domov aj nejakú trofej. Svojho prvého koníka som mala od tridsiatich, no skákaniu som sa začala venovať až odvtedy, keď deti trošku podrástli. Ide o parkúr, showjumping,“ povedala Katarína Višňovská ešte v roku 2019 pre týždenník Šarm.

Pôvabná manželka bývalého vynikajúceho hokejistu súťaží dnes už s inými koňmi, no aj s tými zbiera rôzne úspechy. „Hella a ja na majstrovstvách Slovenska 2022. Minulý rok sme vybojovali zlatú medailu v kategórii Amatér v jednotlivcoch a tento rok striebornú medailu v Teamoch v kategórii Amatér s najlepším tímom,“ pochválila sa ešte minulý rok pani Višňovská, ktorá reprezentuje klub JK TJ Slávia STU Bratislava.

Podľa informácii týždenník Plus7DNÍ zaobstaral Ľubomír svojej nežnejšej polovičke aj vlastného tátoša, ktorý sa volá Equestrian. Jej vášeň ku koňom nedávno spomenul aj pre denník Šport. „Mám dve školopovinné deti, okrem toho aj podnikateľské aktivity so športovými areálmi v Bratislave i Košiciach. Deti rozvážam na krúžky, manželka Katka sa venuje parkúrovému skákaniu na koni a keď ostane voľný čas mne, venujem ho golfu či tenisu. Denný program máme takto vrchovato naplnený,“ povedal Višňovský a na margo svojho vzťahu ku koňom raz povedal: „Ja sa tomu nevenujem, lebo čo nemám pod kontrolou, to je veľmi, veľmi ťažké. Radšej to nechám tak.“