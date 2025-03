Šport24.sk

Košice - Slovensko je oficiálne jediný kandidát na usporiadanie hokejových MS v roku 2029, no neznamená to, že ich získa. Zdôraznil to prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan po stretnutí s delegátmi Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorí v stredu navštívili Košice. Metropola východu by mala byť spoločne s Bratislavou hostiteľským mestom.