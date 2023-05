V zámorskej AHL ešte pokračujú v sezóne Marián Studenič a Šimon Nemec.

Už aj s finalistami českej extraligy sa slovenskí hokejisti predstavia v záverečnom bloku prípravy pred MS. Tréner Craig Ramsay však privítal na utorkovom zraze v Trenčíne iba Olivera Okuliara z Hradca Králové, jeho spoluhráč Mislav Rosandič a Libor Hudáček z Třinca sa k tímu pripoja až vo štvrtok. Obaja tak budú chýbať aj v prvom prípravnom stretnutí proti Rakúsku, Slováci odohrajú tento týždeň s týmto súperom dva zápasy. Trénerovi sa však hlásili brankár Dominik Riečický, obrancovia Patrik Koch a Mário Grman a útočník Miloš Kelemen. Po záverečnom zápase na konci týždňa vyradí realizačný tím ešte troch hráčov - obrancu a dvoch útočníkov.

Obrancovia Koch a Grman sa objavili už na minulotýždňovom zraze, no Grman bojoval s chorobou a Koch si musel doliečiť menšie zranenie. Okuliar inkasoval v šiestom finálovom zápase play off českej extraligy tvrdý náraz do mantinelu a zápas, v ktorom Třinec spečatil titul, nedohral. Podozrenie na otras mozgu sa u neho napokon nepotvrdilo: "Realizačný tím reprezentácie my vybavil vyšetrenie v Žiline, za čo som mu nesmierne vďačný."

Kelemen sa na reprezentáciu tešil, má za sebou vydarenú premiérovú sezónu v zámorí. V NHL odohral v drese Arizony 14 zápasov, strelil jeden gól. Väčšinu času strávil v nižšej AHL v tíme Tucson Roadrunners, v 59 zápasoch nazbieral 30 bodov (14+16): "Bol som zdravý celý čas, tešil som sa na chalanov. Verím, že tímu pomôžem ako bude môcť."

Od začiatku prípravy sa na brankárskom poste vystriedala štvorica Matej Tomek, Šimon Latkóczy, Samuel Hlavaj, po skončení semifinálovej série v Tipos extralige pribudol Stanislav Škorvánek. Hlavaj sa blysol shutoutom v prvom prípravnom zápase vo Švajčiarsku (2:0), Latkóczy chytal v odvete, v ktorej Slováci zvíťazili 3:2 po predĺžení. Tomek dostal príležitosť v prvom zápase s Českom v Ostrave, kde domáci triumfovali 5:1. Škorvánek odchytal druhý zápas, v ktorom Česi uspeli 3:2 po nájazdoch. V dvojzápase proti Nemecku sa v prvom dueli predstavil Hlavaj (3:4), v odvete pri prehre 3:4 po predĺžení chytal najskôr Tomek, po troch inkasovaných góloch ho nahradil Latkóczy. Pred dvojzápasom s Rakúskom vypadli z kádra Tomek a Latkóczy. "Mal som v pondelok nepríjemnú povinnosť. Výkony Tomeka sa nám nepozdávali tak, aby boli hodné postu našej pomyselnej jednotky. Aj Matej sám zhodnotil, že sa necítil dobre. Pribudol Riečický, je to skúsený brankár. Ukázal, že bol právom najužitočnejší hráč play off," uviedol tréner brankárov Peter Kosa.

V noci na utorok vypadol z play off NHL brankár New Yorku Rangers Jaroslav Halák, v AHL ešte pokračujú v sezóne Marián Studenič a Šimon Nemec. Realizačný tím ich situáciu mapuje. "S Jarom budeme komunikovať, vypadol len dnes v noci. Zvažujeme všetko možné, sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Miro Šatan mu bude telefonovať. Samozrejme, sledujeme chalanov, ktorí ešte hrajú," povedal asistent trénera Peter Frühauf. Vyjadril aj k ďalšej potenciálnej posile - obrancovi Tampy Bay Erikovi Černákovi, ktorý pre zranenie nedohral sériu 1. kola play off s Torontom: "Erik nie je zdravý, vieme asi, o aký typ zranenia ide. Nechceme na neho teraz vyvíjať tlak, musí si oddýchnuť."

V príprave doposiaľ odohrali slovenskí hokejisti šesť zápasov, v ktorých zaznamenali dve víťazstvá so Švajčiarskom a štyri prehry - po dve s Českom a Nemeckom. V záverečných dueloch ich preveria Rakúšania. Najskôr sa predstavia vo štvrtok u súpera v Kapfenbergu, o dva dni neskôr sa s týmto súperom stretnú v odvete v Trenčíne. Po tomto zápase oznámi realizačný tím konečnú nomináciu na šampionát.

Káder SR pred prípravným dvojzápasom proti Rakúsku:

Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava), Dominik Riečický (HC Košice), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce)

Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HK Nitra), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Mário Grman (HC Vítkovice Ridera/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Mislav Rosandič (Mountfield HK/ČR)

Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd.), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes/NHL), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Oliver Okuliar (Mountfield HK/ČR), Richard Pánik (HC Lausanne/Švaj.), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica)

Program záverečných prípravných zápasov SR pred MS:

štvrtok 4. mája

18.30 Rakúsko - SLOVENSKO /Kapfenberg/

sobota 6. mája

16.00 SLOVENSKO - Rakúsko /Trenčín/