Vyrovnať stav finálovej série na 2:2 bude pred dvoma domácimi zápasmi prvoradá úloha hráčov HKM Zvolen. Po dvoch dueloch finálovej série proti HC Košice prehrávajú 0:2, no veria, že na dva sľubné výkony z košického ľadu nadviažu aj doma, no tentoraz už s lepšími výsledkami.

Zvolenčania prestrieľali "oceliarov" v prvom zápase 36:16 a ani v druhom príliš nezaostali (21:25). Presvedčili sa však, že prvoradé sú góly a víťazstvá a tie im zatiaľ chýbajú. "Obe mužstvá majú veľkú kvalitu v defenzíve aj v útoku a je ťažké presadiť sa. Ešte je však ďaleko od toho, aby oni (Košičania) niečo dosiahli. Ja verím, že sa nám strelecká forma vráti v správny čas," poznamenal po druhom zápase tréner HKM Zvolen Peter Oremus.

Svojim zverencom ani po jednom z košických zápasov nevyčítal nasadenie ani celkový výkon, mrzeli ho len nevyužité šance a konečné výsledky. Rovnako aj samotných hráčov, ktorí pred duelmi vo Zvolene neskrývali odhodlanie: "Domáce zápasy sú iné, hráme pred svojimi fanúšikmi. Bude to najmä o koncentrácii a o tom, kto bude mať viac síl. Na domácom ľade musíme ísť od prvej minúty naplno a verím, že potom prídu aj potrebné góly," poznamenal Zuzin. Vo vyrovnanie série verí aj brankár Adam Trenčan, ktorý mal v košických zápasoch napriek dvom prehrám 92,5-percentnú úspešnosť zákrokov. "Všetko je možné. Sú to len dva zápasy. My v nich musíme hrať naplno a veriť si," skonštatoval Trenčan.

Svoje dojmy z doterajšieho priebehu finálovej série vyjadril aj Košičan Slovák