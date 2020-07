Záletník Vémola nie je jediný. Športoví neverníci: Hriešnicu zo Slovenska načapal vlastný muž!

13/47 MARTINA HINGISOVÁ: Vo svete milostných afér a nevery je tenistka so slovenským pôvodom Martina Hingisová známa firma. "Je to notorická nevernica!" povedal o nej prvý manžel Thibault Hutin, ktorého podviedla. Čerešničkou na torte je to, že ju pri nevere nachytal práve Hutin, ktorému vtedy pretiekol pohár trpezlivosti a dal Hingisovej zbohom. Dvadsaťpäťnásobná grandslamová šampiónka podľa zlých jazykov striedala mužov častejšie ako rakety, no toho pravého dlho nedokázala nájsť.

Foto: getty images