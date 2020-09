Milenky Karlosa Vémolu: S týmito mal podvádzať aj slovenskú playmate!

22/52 „Raz mi napísal na Facebooku a začali sme sa baviť. Minulé leto ma pozval do Prahy na zápas na Štvanici, kde bola aj tehotná Lela. A tak to začalo. Stretávali sme sa celý čas, čo som bola v Česku. Vedela som, že ma priateľku, ale vtedy som bola nezadaná a brala som to ako dobrodružstvo. Nijako mi neprekážalo.,“ porozprávala Zdenka, ktorá dlhodobo žije v Nemecku.

Foto: Facebook