10/130 "A koľko ma to celé stálo? Presnú sumu neviem, pretože pri 130-tisícoch som to už prestal počítať. To číslo sa však postupne zvyšovalo po rôznych vnútorných dorábkach. Pôvodná katalógová cena bola zhruba 250-tisíc eur a približne takú cenu môže mať aj v súčasnosti,“ pokračoval Ján Krošlák, ktorý sa za tri roky, čo vo Vojke býva, ani raz nepohrával s myšlienkou vrátiť sa späť do Bratislavy.

Foto: MICHAL SMRČOK