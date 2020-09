FOTO Pohreb otca Pavla Demitru: Prišli hokejové osobnosti a pozrite na nevestu Majku!

5/46 Ten potvrdil, že trpel zdravotnými problémami, ktoré sa začali stupňovať po nečakanom odchode jeho syna z tohto sveta po tragickom páde lietadla v Jaroslavli v roku 2011. „Vedel som o jeho zdravotných problémoch, ktoré sa s ním niesli už od Palovej smrti. Odvtedy, ako sa to stalo to už nebol ten starý Palo, ktorého som poznal. Napriek jeho problémom som nečakal, že to príde tak skoro. Naozaj škoda takéhoto človeka, pretože bol perfektný manžel a dedo,“ dodal smutne Hossa starší.

Foto: NORBERT SKALIČAN