MANCHESTER - Futbalový klub Manchester United odmietol ponuku West Hamu United v hodnote 20 miliónov libier za prestup Harryho Maguirea. "Červení diabli" požadujú za tridsaťročného obrancu približne 40 miliónov libier.

Anglický reprezentant však neprejavil túžbu opustiť Manchester. Ak by sa našiel klub, do ktorého by Maguire mal záujem prestúpiť, vedenie United by mohlo dosiahnuť kompromis v požadovanej hodnote okolo 35 miliónov libier. Jeho platové požiadavky sa však ukazujú ako veľká prekážka pre mnohé kluby. Informoval portál skysports.com.