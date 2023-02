Futbalista Dávid Hancko (25) a tenistka Kristýna Plíšková (30) sa stali rodičmi v júni minulého roka. Sestra Karolíny Plíškovej priviedla na svet syna Adama.

Náš reprezentant prežil v roku 2022 hektické obdobie. Najprv urýchlená svadba, narodenie dieťaťa a neskôr aj prestup z pražskej Sparty do holandského Feyenordu. Všetko však vyšlo na jednotku a futbalistovi sa darí na trávniku aj v súkromí.

Materskú dovolenku si náramne užíva aj bývalá tenistka. Život v Rotterdame jej sedí a rozkošný Adamko obom rodičom robí veľkú radosť. Ako dlho zostane na materskej je však otázne. Osem mesiacov po návrate z pôrodnice vyzerá Kristýna fantasticky a má smelé plány. Minulý rok pre náš portál jej manžel priznal, že bodku za kariérou ešte pravdepodobne nedala: "Momentálne jej tenis veľmi chýba, no uvidíme, ako to bude možné skĺbiť po tom, ako sa dieťatko narodí. Ak sa bude chcieť do súťažného kolotoča vrátiť, budem ju maximálne podporovať. Verím, že ak bude chcieť a bude to možné, tak ešte bude hrať," povedal Hancko. VIAC SI POZRITE TU!