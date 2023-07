VIDEO DAC ide do ligy so zmenami v kádri. V Európe ich čaká ťažký dvojzápas

Dunajská Streda - Futbalisti Dunajskej Stredy otvoria novú sezónu vo štvrtok v Európskej konferenčnej lige, kde narazia na gruzínsky Dila Gori. Myslia však už aj na ligu, v ktorej sa oproti uplynulej sezóne predstavia s viacerými zmenami v kádri.

Tréner Adrián Guľa vníma gruzínske mužstvo ako ťažkého protivníka: "Vieme, že je to európska konfrontácia so súperom, ktorý má internacionálne mužstvo. Dnes sú už dostupné informácie, ale zvolili sme skauting naživo a získali sme cenné informácie. Mali sme dostatočný čas na rozbor a na prípravu. Rozhodujúce bude, ako to zvládneme na ihrisku. Vieme, čo môžeme očakávať. Bude to iná konfrontácia, ako pred rokom, keď sme mali slabšieho súpera. Vieme, že nás čaká nepríjemný súper, ale vždy chceme urobiť maximum pre postup."

Rovnaký názor mal na prvé predkolo aj kapitán Zsolt Kalmár, ktorý takisto čaká ťažký dvojzápas: "Čaká nás náročný súboj, proti silnému súperovi. Vieme, že je to mužstvo, ktoré vysoko napáda, nebude jednoduché prejsť cez nich. Pred piatimi rokmi sme hrali takisto s gruzínskym mužstvom, ani vtedy to nebolo jednoduché. Našim cieľom je vyhrať doma a vonku postúpiť."

DAC vstúpi proti mužstvu z Gruzínska s pokorou. "Z našej strany je cítiť rešpekt. Futbal v Gruzínsku je na vzostupe. Naposledy hrala veľmi dobre ich reprezentácia do 21 rokov, majú dobrých hráčov v Európskych ligách. Aj preto ten rešpekt. V Gori je tréner dlhšie pri mužstve, majú dobré držanie lopty a presingové situácie. Majú zaujímavých hráčov, nielen domácich, ale aj zahraničných. Je to len prvé predkolo, ale už teraz sa môžeme stretnúť s ťažkým súperom," dodal Guľa

Káder žlto-modrých prešiel pred v lete výraznou zmenou. "Vrátim sa do mája. Po odpadnutí emócií sme urobili vnútornú analýzu. Vypršala zmluva Andzouanu, Gavriča a Blackmana. Všetkým sme ju chceli predĺžiť, ale podarilo sa to len u Andzouanu a Gavriča. Čo sa týka Blackmana, aj to prináša futbal, budeme silnejší aj bez neho. Analýza ukázala, že sa potrebujeme posilniť v strede. Chýbala väčšia variabilita a zamerali sme sa na túto pozíciu. Ľudia vnímali, že prišli hlavne hráči, ktorí v minulosti pracovali s trénerom Guľom, ale hľadali sme takých, ktorí vedia hneď pomôcť. Prestupové okno je naďalej otvorené. V lete odišlo veľa hráčov, potrebujeme káder ešte doplniť. Sme spokojný aj s mladými hráčmi. Vitális pôsobil dobre v Győri, Szolgai z akadémie prešiel do Šamorína a potom k nám a to je dlhodobý proces. Povedal som mužstvu, že od každého očakávam o desať percent viac, aj od seba. Pokiaľ sa to podarí, môžeme dosiahnuť ciele. Sú ciele a sny, ale treba vnímať realitu. Keď pridáme ešte desať percent, ambície sa môžu naplniť," uviedol športový riaditeľ Jan Van Daele.

DAC udržal v kádri najlepšieho strelca minulej sezóny Nikolu Krstoviča. "S Krstovičom sme uzatvorili dlhodobý kontrakt ešte v marci a stanovili sme jasné predstavy. Určite ho nechceme za každú cenu predávať. Pokiaľ to bude mať logiku a všetky strany budú spokojné, sme otvorení. Realita je taká, že sú kluby, ktoré sa informujú, ale nič konkrétne. Uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace. Pokiaľ dôjde k jeho odchodu, máme záložný plán, máme pripravených niekoľko scenárov," dodal Van Daele.

Z kádra DAC-u odišlo až osem hráčov. Citeľnou stratou sú dlhoročné opory z obrany. Po vypršaní kontraktov sa Dominik Kružliak upísal gréckemu Volosu, Cesar Blackman bude obliekať dres Slovana Bratislava. Sebastián Nebyla bude pokračovať v chorvátskom NK Istra, a obranca Eric Davis je momentálne bez klubu. Z Plzne prišiel obranca Filip Kaša, stredopoliar Aleš Čermák a útočník Matej Trusa. Kaša aj Trusa majú so slovenskou ligou bohaté skúsenosti. Z poľskej Wisly angažoval DAC Konrada Grusznovwského, a z maďarského Győru prišiel mladý Norbert Urblík. "Jadro mužstva zostalo pohromade. Vidno to aj na tréningu, že hráči vedia o sebe a vidia, čo môžu očakávať od ostatných hráčov. Prišli hráči, ktorí poznajú náš spôsob a práve to zrýchľuje adaptáciu. Som rád, že počas prípravy mužstvo ukázalo pokroky, ako rýchlosť hry, kompaktnosť v presingových situáciách. Veľkú silu nám určite dajú dva uplynulé zápasy, počas ktorých sme strelili 9 gólov. Som rád, že Matej Trusa zapadá do konceptu, ukázal, že môže byť prínosom. Takisto aj Filip Kaša, alebo aj mladí hráči. Pre mňa je dôležité, že jadro zostalo pohromade, o to sa budem opierať," povedal Guľa.

Zmenu v kádri pocítili aj hráči, ale podľa kapitána Kalmára to na hre mužstva nie je cítiť. "Bolo dosť veľa zmien, ale každý zapadol do mužstva. Aj vďaka tomu, že prišli do kolektívu, ktorý funguje. Každý nový hráč bude hneď prínosom. Prišli hráči, ktorí sú motivovaní a talentovaní. Bolo vidno, že v posledných 2-3 zápasoch bolo mužstvo herne pripravené."

Maďarský legionár je na novú sezónu úplne pripravený: "Som na tom dobre fyzicky, aj mentálne. Na konci sezóny som mal lepšie, aj horšie zápasy. Ale teraz mi už nič nebráni v tom, aby som sa vrátil do top formy. Teším sa na novú sezónu."

Káder Dunajskej Stredy na sezónu 2023/2024:

Brankári: Samuel Petráš, Dániel Veszelinov, Attila Németh, Erik Gyurákovics

Obrancovia: Spyros Risvanis, Mateus Brunetti, Filip Kaša, Norbert Urblík, Alex Mendez, Alex Pinto, Damián Kachút, Konrad Gruszkowski, Márk Csinger, Yhoan Andzouana

Stredopoliari: Milan Dimun, Zsolt Kalmár, Miroslav Káčer, Dominik Veselovský, Aleš Čermák, Ammar Ramadan, Máté Szolgai, Milán Vitális, Riquelme

Útočníci: Željko Gavrič, Matej Trusa, Nikola Krstovič, Giannis Niarchos, Zoran Záhradník

Prišli: Filip Kaša (Plzeň), Aleš Čermák (Plzeň), Matej Trusa (Plzeň), Konrad Gruszkowski (Wisla Krakov), Željko Gavrić (Ferencváros), Norbert Urblík (ETO Győr), Márk Csinger, Milán Vitális (ETO Győr, návrat z hosť.), Máté Szolgai (Šamorín, návrat z hosťovania), Erik Gyurákovics (Šamorín, hosťovanie), Attila Németh (DAC U19)

Odišli: Dominik Kružliak, César Blackman, Sebastian Nebyla, Ahmet Muhamedbegović, Andrija Balić, Eric Davis, Ricardo Ferreira (všetci ukončenie zmluvy), Regő Szánthó (Ferencváros, ukončenie hosťovania), Norbert Balogh (Kisvárda, hosťovanie), Martin Rymarenko (Banská Bystrica), Ákos Szendrei (Kecskemét, hosťovanie), Damián Kachút (Šamorín, hosťovanie), Lukas Leginus (Šamorín, ukončenie hosťovania)