Bazilej - Filip Lichý odohral v drese Slovana Bratislava zatiaľ svoj najdôležitejší zápas.

Dvadsaťdvaročný futbalista dostal dôveru od začiatku osemfinálového duelu na pôde Bazileja v Európskej konferenčnej lige, keď na pozícii tzv. "šestky" nahradil potrestaného gruzínskeho legionára Jabu Kankavu. Tréner Vladimír Weiss mu dal prednosť pred Agbom a toto rozhodnutie mu vyšlo. Lichého označil za najlepšieho hráča svojho tímu.

Na predzápasovej tlačovej konferencii hovoril Weiss o dvoch alternatívach pri zastúpení Kankavu. Viac sa možno čakalo nasadenie Agba, Nigérijčan má skúseností z ťažkých zápasov. Lichý cestoval do Švajčiarska po tom, ako ho realizačný tím doplnil na súpisku z B-listu. "O tom, že nastúpim, som sa dozvedel na predzápasovej príprave v hoteli. Mal som zmiešané pocity, ale nesmierne si to vážim a som rád, že som mohol odohrať taký ťažký zápas," povedal Lichý.

Tréner Weiss ho označil za najlepšieho hráča tímu z toho pohľadu, že plnil do bodky jeho taktické plány a mužstvu pomohol. "Na hodnotenie sú to druhí. Ja robil som to najlepšie, čo viem. Myslím si, že to dopadlo dobre. Chalani mi na ihrisku pomáhali ako vedeli. Mal som pokyny byť defenzívnejší, s Kuckom sme sa dobre dopĺňali. Myslím, že to fungovalo," dodal Lichý.

Pred zápasom nepociťoval prílišnú nervozitu a to aj vďaka mentálnej príprave: "Nepripúšťam si nič, musím ako športovec pracovať aj hlavou. Nervozita samozrejme trochu bola, veď nehráte takýto zápas každý víkend v takejto súťaži a s takým súperom."

S výsledkom bol mladý stredopoliar spokojný, hoci v závere boli blízko k triumfu oba tímy. "Určite sme prišli vyhrať, ale beriem aj remízu. Záver bol hore-dole, obaja mohli vyhrať, ale odmakali sme to, dali sme do toho srdce a doma pôjdeme za víťazstvom. Dostali sme góly po taktických chybách, ale nejako extra nás súper nevyškolil. Dokázali sme na to zareagovať, na konci sme mohli vyhrať, keby Barseghjan premenil šancu."

Súvislý tlak domácich v prvej pätnásťminútovke zastavil gól Medveděva, po ňom arbitri situáciu pred týmto zásahom dlho konzultovali so systémom VAR. Trénera domácich Vogela dlhá prestávka rozladila, Lichý k tomu uviedol: "Všetci sme boli nervózni, nevedel som, čo sa rieši, či ofsajd, alebo ruka. Ale nakoplo nás to. Po tomto góle bolo dôležité, že sme boli stále aktívni, lebo ak by sme poľavili, súper by nás prevalcoval. Takže bolo dôležité, že sme to ustáli."

Slovan tak s Bazilejom neprehral ani v treťom vzájomnom zápase v EKL. V novembri v skupinovej fáze ho zdolal 2:0 a doma remizoval 3:3. Teraz ho potrebuje zdolať opäť, aby postúpil do štvrťfinále. "Verím, že aj ten štvrtý zápas bude úspešný. Myslím si, že 2:2 je dobrý výsledok. Doma budeme určite silnejší pred domácimi divákmi, dáme do toho všetko," uzavrel Lichý.