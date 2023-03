Za svoj čin si už v súčasnosti odpykáva dvojmesačný trest odňatia slobody, holandský súd mu vymeral aj podmienku na ďalší mesiac.

Holandský futbalový klub PSV Eindhoven udelil 40-ročný zákaz vstupu na štadión mužovi, ktorý vo februárovom zápase Európskej ligy proti FC Sevilla napadol na ihrisku brankára hostí Marka Dmitroviča. Za svoj čin si v súčasnosti odpykáva dvojmesačný trest odňatia slobody, holandský súd mu vymeral aj podmienku na ďalší mesiac.

Holandský futbalový klub PSV Eindhoven udelil 40-ročný zákaz vstupu na štadión mužovi, ktorý vo februárovom zápase Európskej ligy proti FC Sevilla napadol na ihrisku brankára hostí Marka Dmitroviča. Zdroj: gettyimages

Dvadsaťročný Dylan K. sa nedostane na štadión PSV do roku 2063. "Najbližšie dva roky sa nemôže pohybovať ani v blízkosti štadióna," citovala agentúra DPA zo stanoviska klubu z Eindhovenu, ktorý chce od vinníka vymáhať aj pokutu od Európskej futbalovej únie (UEFA). Muž v závere odvety play off o osemfinále EL vtrhol na ihrisko a napadol Dmitroviča, ktorý výtržníka dokázal spacifikovať. PSV doma vyhral 2:0, ale vypadol zo súťaže po prehre 0:3 z prvého zápasu. Sevilla v ďalšom kole vyradila aj Fenerbahce a prebojovala sa do štvrťfinále, v ktorom sa v apríli stretne s Manchestrom United.