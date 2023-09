Šport24.sk Futbal Taliansko VIDEO Zatlieskal aj nasrdený Mourinho! Pozrite, aký výstavný kúsok predviedol Rafael Leao ×

Rím - Stratil balans, no o to krajšie zakončil! Portugalská hviezda Rafael Leao sa fantastickým spôsobom presadil pri výhre milánskeho AC na pôde AS Ríma 2:1. Leaovi zatlieskal aj krajan a legendárny kouč José Mourinho.