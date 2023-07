Šport24.sk Futbal Taliansko Hviezdny Lobotka na tréningu v Neapole s prekvapivou zmenou. Stano, čo to máš máš s vlasmi? ×

Futbalisti Neapola sa vrátili do tréningu. Šampióni talianskej Serie A sa pripravujú na náročnú sezónu, v ktorej sa budú snažiť obhájiť titul. Srdce Neapolskej zálohy Stanislav Lobotka sa taktiež vrátil "do práce", no z fotiek tréningu vyplýva, že počas letnej pauzy stratil zopár vlasov.