Turín - Vedenie Európskej futbalovej únie (UEFA) sa údajne chystá vylúčiť Juventus z európskych súťaží pre podozrenia z finančných machinácií v talianskom klube. Informoval portál football-italia.

Talianske médiá podrobne opisujú, ako UEFA v uplynulom roku pozorne sledovala právne problémy "starej dámy". Viedla vlastné vyšetrovanie finančných praktík klubu, pričom od turínskej prokuratúry dostala veľké množstvo podkladov.

Reálnu hrozbu pre Juventus predstavuje finančná fair play. Ešte v septembri 2022 dostal klub od UEFA pokutu 3,5 milióna eur za porušenie týchto pravidiel a podpísal rôzne dohody, ktoré mu umožnili vyhnúť sa ďalšej pokute 19,5 milióna eur.

Ak by sa Juventus nekvalifikoval do Ligy majstrov, Európskej ligy alebo Európskej konferenčnej ligy, UEFA by mohla počkať na rozhodnutie talianskej justície. To by bolo však pre Juventus problematické, keďže prípadné vylúčenie zo súťaže sa môže presunúť na sezónu 2024-25.

Ak by Turínčania získali miesto v európskej klubovej súťaži, UEFA by musela vydať rozhodnutie, pravdepodobne do konca júla alebo začiatku augusta tohto roku.

Najvyšší taliansky súd minulý týždeň zrušil Juventusu trest v podobe odrátania 15 bodov, ktorý dostal pre podozrenie z finančných machinácií. Klub má teraz na konte 59 bodov. V tabuľke preskočil AS Rím, oba milánske kluby Inter a AC i Atalantu Bergamo. Odvolací súd nariadil opätovné prešetrenie celého prípadu.