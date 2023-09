Suslov bol k Slovanu blízko, napokon ide do Serie A. Tieto kluby ho chceli, menuje agent

Pýtalo sa na neho veľa klubov, ale len pár prišlo s konkrétnou ponukou. Vyhlásil to agent futbalistu Tomáša Suslova, ktorý zamieril do Talianska.

Michal Čierny na rovinu prezradil, kto by rád videl mladého Slováka vo svojom drese. Okrem Hellasu Verona, kam zamieril na hosťovanie, vymenoval štyri konkrétne kluby. „Ide o talianske Udinese, grécky PAOK Solún, turecký Samsunspor a Slovan Bratislava,“ povedal Čierny v rozhovore pre tvnoviny.sk.

Hellas do rokovaní vstúpil na poslednú chvíľu a celé sa to podľa agenta „upieklo“ veľmi rýchlo. „V stredu večer sa to začalo riešiť a vo štvrtok prišla konkrétna ponuka a rokovalo sa. V piatok sme absolvovali vstupné testy a doriešili administratívne záležitosti,“ pokračuje agent.

Potom, ako sa nahlas hovorili o Suslovovom odchode z Groningenu, sa nahlas hovorilo o jeho možnom príchode do Slovana. Podľa Čierneho bol skutočne blízko k tomu, aby sa vrátil do rodnej krajiny.

„Slovan urobil pre jeho angažovanie maximum, čo si vážime. Záujem bol veľký, obojstranne. Slovan hrá v posledných rokoch pravidelne Európu a je to značka. Bol by na očiach, je v reprezentácii,“ hovorí Čierny, ktorý dodal, že napriek platnému kontraktu v Groningene bol jasným cieľom Suslova a jeho agenta odchod z tohto klubu:

„Naším jednoznačným cieľom od začiatku bolo, aby odišiel. Je príliš dobrý na to, aby hral druhú holandskú ligu,“ dodal.