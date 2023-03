Tak trochu bizarná udalosť. Futbalová veľmoc, ako je Taliansko, musela nájsť nového strelca v Argentíne. Mateo Retegui (23) pri tom nie je ani odchovancom žiadnej talianskej akadémie, po taliansky nevie ani ceknúť a dokonca nikdy nežil v Taliansku.

Retegui je len štvrtým hráčom talianskej reprezentácie, ktorý sa presadil hneď v prvých dvoch zápasoch v najcennejšom drese. Vo štvrtok zmiernil prehru Talianov proti Angličanom gólom na 1:2. S Maltou (2:0) už vsietil víťazný gól v 15. minúte zápasu.

Retegui reprezentoval pri tom Argentínu vo výberoch do 19 aj 20 rokov a je odchovancom slávnej Boca Juniors. Pre nedostatok útočníkov sa ho rozhodol povolať tréner Talianska Roberto Mancini. Mateo má taliansky pas po starom otcovi a aj po prababke z maminej strany. „Retequiho sledujem už nejaký čas. Dve sezóny pravidelne hráva v argentínskej lige. Má vlastnosti, ktoré nám chýbajú,“ obhajoval jeho nomináciu Mancini.

Napriek tomu, že je hráčom Boca Juniors, tak je momentálne na hosťovaní v Tigre. V tejto sezóne nastrieľal už 6 gólov v 8 zápasoch najvyššej argentínskej ligy a najlepším kanonierom bol aj minulý rok. „Podobá sa mi na Batistutu, keď prišiel do Talianska. Možno potrebuje čas, aby sa dal do pohody, ale nebude to trvať dlho. Je veľmi šikovný. Prísť z Argentíny a hrať v národnom tíme, nie je ľahké. Je to vzdelaný, inteligentný, mladá chlapec. Má dôveru, ale musíme mu dať aj čas. Je to klasický hrotový útočník,“ opísal spoluprácu s hráčom Mancini.

Po prvých dvoch kvalifikačných zápasoch už zbystrili pozornosť aj niektoré európske veľkokluby. Je len otázkou času, kedy sa Retegui presťahuje na „starý kontinent“. Hovorí sa o veľkom záujme z AC Miláno. Pre rodáka z Argentíny by to tak bola ideálna možnosť naučiť sa jazyk krajiny, ktorú reprezentuje.