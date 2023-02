Bol opäť jednou z ústredných postáv Neapola. Stanislav Lobotka svojím výkonom prispel k víťazstvu „Partenopei“ na pôde Frankfurtu v osemfinále Ligy majstrov a nadchol aj bývalého trénera Slovana Bratislava.

Lobotka bol už tradične motorom neapolskej zálohy a nadchol nielen futbalových expertov. „V Los Angeles už rozmýšľajú nad novým filmom o mimozemšťanoch. Bude sa volať Lobotka,“ napísal taliansky herec Gino Riviecci na svoj Twitter, cituje ho portál calcionapoli24.it.



Prínos slovenského záložníka do hry talianskeho klubu proti Frankfurtu si všimli aj v štúdiu televízie Nova Sport.





„Je to základný hráč, okolo ktorého sa to tvorí. Vybojuje veľa lôpt, je to mozog stredu zálohy. Je to veľmi dôležitý hráč,“ chválil Lobotku bývalý český reprezentant Martin Jiránek.



Český tréner František Straka, ktorý kedysi trénoval aj bratislavský Slovan, zase Slováka prirovnal k záložníkovi Chelsea. „Slovenský Kanté, niečo podobné. Nenápadný borec, ktorý neustále behá. Musíte ho vypojiť zo zásuvky, aby prestal behať,“ perlil Straka a na adresu Lobotku v štúdiu dodal:



„Je to borec, ktorý sa ukazuje neskutočným spôsobom. Malý a silný. Taký „nechuťák“ na ihrisku.“