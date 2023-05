Rím - Milánske kluby urobili výrazný krok k zisku miestenky do nadchádzajúceho ročníka Ligy majstrov zo Serie A. AC si poradilo v sobotnom ligovom zápase s Laziom Rím 2:0 a jeho náskok na druhom mieste tabuľky znížilo na tri body. Inter vyhral na pôde ďalšieho rímskeho klubu AS taktiež 2:0.

Víťazi sa tak naladili na stredajšie semifinálové milánske derby v semifinále Ligy majstrov. "Rossoneri" však prišli o Rafaela Leaoa, ktorý striedal už v 11. minúte pre problémy so stehnom. Ešte predtým sa dostal do prvej šance zápasu, keď si potiahol loptu až pred brankára Ivana Provedela, ktorý jeho prienik zastavil. Päť minút po jeho odchode mieril nad Olivier Giroud a z následnej rozohrávky padol úvodný gól. Bennacerovi s Giroudom vyšlo napádanie a Alžírčan skóroval - triumf spečatil po necelej polhodine hry Theo Hernandez. Ten prešiel s loptou cez celé ihrisko a zakončil spoza šestnástky. Provedel má pritom najvyšší počet čistých štítov v tejto sezóne Serie A (19). V druhom polčase mali príležitosti oba tímy, chýbala im však presnosť i razancia.

Po zápase je AC na piatom mieste, bod za Juventusom a Interom. "Starú dámu" čaká v nedeľu súboj na pôde Atalanty, ktorá je šiesta a taktiež má šancu na najlepšiu štvorku. "Som spokojný s naším výkonom a víťazstvom, bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Zvládli sme to aj bez Leaoa. Nemyslím si, že jeho zranenie je vážne, vyhodnotíme to zajtra. Bol pokojný a to mi dáva nádej," povedal tréner domácich Stefano Pioli pre AP.

Inter dosiahol piate víťazstvo za sebou vo všetkých súťažiach. Počas týchto zápasov navyše inkasoval len raz, počas domáceho ligového triumfu 3:1 na Laziom. Prvú nebezpečnú strelu vyslal v sobotu domáci Lorenzo Pellegrini spoza šestnástky a mieril tesne nad. Domáci išli do vedenia v 33. minúte po výstavnej akcii Marcela Brozoviča, Denzela Dumfriesa a zakončovateľa Federica Dimarca. Chorvát poslal spoluhráčovi dlhý pas do behu, ten následne zostrojil krížnu prihrávku Dimarcovi, ktorý zakončil do protipohybu bankára Ruia Patricia.

Jeho náprotivok Andre Onana zabránil v druhom polčase vyrovnávajúcemu gólu v podaní Rogera Ibaneza a práve jeho rozohrávku prekazil o niečo neskôr Lautaro Martinez, následne posunul loptu Romelovi Lukakovi a ten v úniku nezaváhal. Zvýšiť mohol ešte Brozovič spoza šestnástky a Martinez trafil v 87. minúte len brvno. "Očakávali sme veľmi náročný zápas proti tímu, ktorý inkasuje doma veľmi málo. Každý jeden z mojich hráčov si zaslúži objatie za svoj výkon od 1. apríla," nešetril tréner Simone Inzaghi chválou na adresu svojho mužstva. Inter absolvoval od začiatku apríla 11 stretnutí, po trinástich rokoch postúpil do semifinále Ligy majstrov a čaká ho aj finále Talianskeho pohára. Zo siedmich ligových zápasov vyhral štyri a v jednom remizoval. "Sme Inter a snažíme sa skončiť v tejto súťaži čo najvyššie," dodal Inzaghi. V zápase absentoval Slovák Milan Škriniar, ktorého trápi zranenie chrbta.

V stretnutí dvoch tímov, ktoré bojujú o udržanie, vyhralo Cremonese nad Speziou Calciou 2:0. V úvode mali pritom viac z hry hostia, no dvoma zákrokmi sa blysol brankár Marco Carnesecchi. Hostia dostali gól do šatne po nedorozumení obrany, ktoré využil Daniel Ciofani. Aj v druhom dejstve začala aktívnejšie Spezia a už po necelej minúte a pol bol veľmi blízko k vyrovnaniu Eldor Šomurodov, keď trafil brvno. Triumf domácich nakoniec spečatil 13 minút pred koncom riadneho hracieho času Johan Vasquez - ten zužitkoval center z priameho kopu od Pabla Galdamesa. Veľkej šanci striedajúceho M'Balu Nzolu z bezprostrednej blízkosti ešte zabránil v úplnom závere Carnesecchi. Domáci zaznamenali prvý triumf po troch zápasoch a momentálne ich delia od pásma zostupu tri body, ktoré strácajú práve na Speziu.