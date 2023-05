Miláno - V derby priamo na ihrisku jednoznačne dominoval Inter, no ktorí z tímov má doma pôvabnejšie polovičky zostáva otázne.

V úvodnom zápase Derby della Madonnina to bola šou jedného tímu. Momentálne v lepšej forme hrajúci Inter si zariadil víťazstvo už počas prvej štvrťhodiny zápasu. Za nerazzuri sa presadil veterán Edin Džeko a skúsený ofenzívny stredopoliar Henrich Mchitarjan. Pre fanúšikov červenej strany Milána to bola ozaj trpká prehra, no nechýbalo veľa a mohlo to byť ešte o niečo horšie.

"Zradca" milánskeho AC a aktuálny stredopoliar Interu, Hakan Calhanoglu takmer potopil fanúšikov rossoneri, keď nádhernou delovkou orazítkoval žrď Maignanovej brány. Milánske AC sa prebralo až v druhom polčase, no okrem jednej strely Sandra Tonaliho a zahodenej šance Juniora Messiasa si moc šancí nevytvorili.

Oba tímy majú vo svojich kabínach futbalistov, ktorí majú doma nádherné ženy. Od krásnych Talianok až po potetované sexy blondínky, ktoré rozhodne stoja za hriech.