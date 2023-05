Rím - Líder spod Vezuvu remizoval so Salernitanou 1:1, no na čele tabuľky má šesť kôl pred koncom už osemnásťbodový náskok pred druhým Laziom Rím a prvý titul po 33 rokoch už v podstate v kapse.

Neapolu so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom stačí k potvrdeniu "scudetta" získať v zostávajúcich šiestich kolách bod. Zaistiť si ho môže už vo štvrtok, keď sa predstaví na ihrisku Udinese, no oslavovať môže aj o deň skôr, ak Lazio nezdolá doma Sassuolo.

"Partenopei" potrebovali na istotu triumfovať, no zo zápasu, v ktorom mali obrovskú hernú (držanie lopty 73 percent) i streleckú (24:5) prevahu, vyťažili iba bod. Domácich nasmeroval za titulom po hodine hry hlavou sviatočný strelec Mathias Olivera, no majstrovské oslavy museli odložiť, keď šesť minút pred koncom zatočil z pravej strany loptu do siete Boulaye Dia.

"Hráči sú očividne sklamaní, že sme dnes nepotešili našich brilantných fanúšikov. No v poslednej dobe ste videli, že tieto body sa získavajú najťažšie. My reprezentujeme ich sny a preto je správne, že ich sny máme aj realizovať," povedal pre DAZN tréner Luciano Spalletti.

Na snímke tréner Neapola Luciano Spalletti dáva pokyny hráčom v zápase 15. kola talianskej Serie A vo futbale SSC Neapol - Udinese Calcio (3:2) v sobotu 12. novembra 2022. FOTO TASR/AP Zdroj: Alessandro Garofalo

Po zápase zavládlo na štadióne Diega Armanda Maradonu sklamanie. Fanúšikovia sa totiž v očakávaní osláv titulu začali zbiehať už päť hodín pred výkopom so zástavami, dymovnicami a vytvorili skvelú atmosféru. Oslavy sa plánovali aj v baroch a podnikoch v okolí štadióna. Podľa miestneho denníka Il Mattino dozeralo na poriadok až 5000 policajtov a centrum tesne pred výkopom uzavreli pre dopravu. Po Oliverovom góle zaplavil štadión modrý dym a pred ním sa už odpaľovali ohňostroje, no Neapolčania si na tretí titul v histórii (1987, 1990) musia ešte počkať.

"Chýba nám ešte posledný malý krok a my ho zvládneme. Určite nás to mrzí, pretože sme chceli oslavovať doma v skvelej atmosfére, ktorú vytvorili naši fanúšikovia. Zaslúžili sme si vyhrať, no teraz už myslíme na ďalší zápas v Udine. Teším sa, príde tam aj moja rodina. Čaká nás finálový šprint a dáme doň všetko. Chceme tú radosť dopriať ľuďom, ktorí na ňu čakali veľmi dlho a zaslúžia si ju," uviedol pre klubovú webstránku brankár Alex Meret.

Neapolčanom mohli ešte trochu skomplikovať situáciu hráči Lazia Rím, ktorí nastúpili o dve a pol hodiny skôr. Druhý tím tabuľky však prehral na ihrisku Interu 1:3, i keď ešte v 77. minúte viedol po góle Felipeho Andersona. Domáci však otočili v priebehu záverečných 12 minút, keď sa dvakrát presadil Lautaro Martinez a raz Robin Gosens. “Bol to jeden z našich najlepších výkonov v prebiehajúcej sezóne," pochvaľoval si tréner Interu Simone Inzaghi. Jeho zverenci sa vďaka triumfu posunuli na štvrté miesto tabuľky o skóre pred mestských rivalov z AC. Na tretí Juventus strácajú tri body. Turínčania len remizovali v Bologni 1:1 a z uplynulých štyroch duelov získali len jeden bod. Na vedúci Neapol strácajú 19 bodov a definitívne vypadli z boja o titul.