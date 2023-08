Miláno - Legendárny futbalista a jeden z najlepších útočníkov histórie Ronaldo na konci svojej kariéry v Európe vymenil Real Madrid za AC Miláno, ale do mesta módy prišiel v poriadnej nadváhe a tréner Ancelotti nebol vôbec nadšený.

Po nezabudnuteľných rokoch v Madride nastal čas na zmenu a v januári 2007 sa rozhodol brazílsky ostrostrelec presunúť do milánskeho AC, kde sa pripojil k brazílskej enkláve. Lenže do Milána prišiel v poriadnej nadváhe a vážil neuveriteľných 100 kg. Tréner Ancelotti chcel s ním rýchlo narobiť poriadny, no Ronaldo si zo svojej váhy jednoznačne ťažkú hlavu nerobil. Ancelotti nedávno zaspomínal na ich slávnu konverzáciu, ktorá bola nasledovná: "Keď som bol v Miláne, podpísali sme Ronalda. Vážil 100 kíl a pred prvým zápasom som mu povedal, že takto nemôže hrať, že musí schudnúť."

Ronaldo legendárnemu trénerovi vysvetlil, že jeho váha nebude žiadny problém, pretože mu nebráni v jeho hlavnej úlohe a tou bolo strieľať góly. "Čo chceš, aby som robil na ihrisku, skóroval alebo bežal? Ak je to beh, polož ma na lavičku; ak je to na strieľanie gólov, dajte ma do tímu." Ancelotti ďalej pokračoval v príbehu, ktorý ma skutočne šťastný, no úsmevný koniec. "Dal som ho do základu. Nebežal, no skóroval dva góly..."