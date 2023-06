Neapol - Novým trénerom talianskeho futbalového majstra SSC Neapol sa stal Rudi Garcia.

Päťdesiatťdeväťročný Francúz nahradil na lavičke Luciana Spallettiho, ten už začiatkom júna potvrdil, že v klube končí napriek platnému kontraktu a chce si dať od futbalu pauzu. Informovala o tom agentúra DPA.

Garcia naposledy viedol saudskoarabský A-Nassr. S klubom, v ktorom pôsobí Portugalčan Cristiano Ronaldo, sa dohodol po ôsmich mesiacoch na ukončení spolupráce. Predtým trénoval v rodnej krajine Lille, Marseille a Lyon. V roku 2011 získal s Lille francúzsky titul a stal sa Trénerom roka v Ligue 1. Garcia už má skúsenosti zo Serie A, v rokoch 2013-2016 viedol AS Rím. Detaily jeho zmluvy s "Partenopei" nie sú známe. "Nesmierne sa teším, že povediem Neapol. A teším sa aj na to, že sa vrátim do Talianska. Mám väčšiu motiváciu a ambície ako kedykoľvek predtým," uviedol tréner na sociálnej sieti.

Neapol vybojoval v uplynulej sezóne titul v Serii A, svoj prvý od roku 1990. K zisku "scudetta" prispel aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.