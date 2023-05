Turín - Futbalisti Juventusu Turín majú za sebou hektický týždeň plný negatívnych udalostí pre najúspešnejší taliansky klub.

Po vypadnutí so španielskou Sevillou v semifinále Európskej ligy prišla "stará dáma" v pondelok o 10 bodov v Serii A za nezrovnalosti pri prestupoch a v účtovníctve. Stalo sa tak tesne pred úvodným výkopom zápasu 36. kola v Empoli, v ktorom podľahli 1:4 a klesli mimo priečok znamenajúcich účasť v európskych súťažiach.

Juventus dve kolá pred koncom najvyššej talianskej súťaže prišiel o desať bodov, čo sa podpísalo na psychickom rozpoložení, ako aj na hernom prejave výberu Massimiliana Allegriho vo večernom súboji na pôde štrnásteho Empoli. Už po úvodnej dvadsaťminútovke odskočil domáci tím na rozdiel dvoch gólov, keď sa najskôr presadil z pokutového kopu Francesco Caputo, vzápätí zvýšil na rozdiel dvoch gólov Sebastiano Luperto. Tri minúty po zmene strán sa druhýkrát v zápase presadil Caputo. V 85. minúte ešte dokázal znížiť Federico Chiesa, ale bodku za hororovým týždňom Juventusu dal v tretej minúte nadstavenia gólom na 4:1 striedajúci Roberto Piccoli. "Bol to psychický kolaps, ktorý je po takomto priebehu sezóny normálny. V tejto chvíli je toho dosť, nabaľuje sa jedna vec na druhú. Organizátori ligy by sa mali raz a navždy rozhodnúť, kde sa v tabuľke nachádzame," citovala Allegriho agentúra AP.

Juventus má pred sebou dva zápasy, v ktorých bude chcieť dostihnúť AC Miláno so 64 bodmi a získať tak štvrtú a poslednú miestenku do Ligy majstrov. Práve proti "rossoneri" nastúpi v nedeľu na domácom ihrisku. Rozhodnutie FIGC a výsledok proti Empoli zároveň znamenajú, že na druhé miesto poskočilo Lazio Rím, ktoré sa kvalifikovalo do Ligy majstrov prvýkrát od roku 2020. Spleť situácií zahrala do karát aj druhému rímskemu klubu AS. V pondelok Rimania remizovali na domácej pôde s US Salernitana 2:2, avšak aj zisk bodu stačil na to, aby v tabuľke preskočili Juventus. „Je to žart, keď sa to dozviete dva zápasy pred koncom. Pre nás, pre všetkých, dokonca aj pre Juve," povedal kouč AS Rím Jose Mourinho. Šesťdesiatročný Portugalčan napriek rivalite oboch tímov vyjadril Turínčanom spolupatričnosť: "Nebolo to pre nich ľahké. Dve kolá pred koncom stratili získané body na ihrisku."