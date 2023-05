Futbalisti Juventusu Turín si nedeľňajším víťazstvom 2:0 nad Cremonese udržali druhé miesto v tabuľke Serie A, no prišli o Paula Pogbu. Mimo hry by mal byť dva až tri týždne a sezóna sa tak preňho pravdepodobne skončila.

Francúzsky stredopoliar nastúpil prvýkrát v tejto sezóne v základnej zostave turínskeho tímu, pre problémy s ľavým stehenným svalom však opustil ihrisko už v 23. minúte. Na trávniky sa Pogba vrátil len prednedávnom po tom, ako celý rok maródoval pre problémy s kolenom. "Všetci sme z toho sklamaní a smutní. Nastúpil prvýkrát v zostave a veľmi sa na zápas tešil. Hral dobre, žiaľ, potom prišlo nezavinené zranenie. Ale Paul je veľký hráč a verím, že sa dá rýchlo do poriadku," vyhlásil kouč Juventusu Massimiliano Allegri pre DAZN.

Tridsaťročný stredopoliar išiel na lavičku po tom, ako vystrelil na bránu. V tejto sezóne zasiahol dokopy len do desiatich zápasov a odohral dokopy 172 minút. Jeho tím je tri kolá pred koncom sezóny v luxusnej pozícii, čo sa týka boja o miestenku v budúcej edícii Ligy majstrov. Pred piatym AC Miláno má osembodový náskok. Pogba by mal byť fit do polovice júna, keď Francúzsko odohrá dva zápasy kvalifikácie na ME 2024 proti Gibraltáru (16.6.) a Grécku (19.6.).