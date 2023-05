Miláno - Belgický futbalista Divock Origi asi ukončí svoje pôsobenie v AC Miláno. Podľa informácii talianskych médií sa o útočníka zaujímajú istanbulské kluby Galatasaray a Besiktas. Belgičan by však uprednostnil návrat do anglickej Premier League, chce ho údajne West Ham United.

Origi prišiel do Milána vlani z FC Liverpool, predtým pôsobil aj v Lille. AC sa chystá rozlúčiť aj s Antem Rebičom, ktorý sa v priebehu sezóny 2022/23 výraznejšie nepresadil. Vedenie sa tiež chystá rokovať so Zlatanom Ibrahimovičom o jeho budúcnosti vzhľadom na to, že má už 41 rokov a za sebou náročnú sezónu sužovanú zraneniami.

Na zozname potenciálnych posíl klubu sú zatiaľ francúzsky útočník Marcus Thuram z Borussie Mönchengladbach a japonský záložník Daiči Kamada z Eintrachtu Frankfurt.