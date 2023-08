Rím – Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie sa stane Luciano Spalletti.

Na lavičke nahradí Roberta Manciniho, ktorý uplynulú nedeľu rezignoval na svoju funkciu. Kontrakt nového trénera má platnosť do septembra 2026. Informovali o tom talianske médiá a agentúra AFP. Spalletti priviedol na jar SSC Neapol so Slovákom Stanislavom Lobotkom k prvému domácemu titulu po 33 rokoch.

K dohode prišlo po mnohých telefonátoch s prezidentom Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabrielom Gravinom. Obaja sa majú stretnúť v piatok a doladiť detaily kontraktu, FIGC oficiálne oznámi meno nového lodivoda v sobotu. Spalletti po zisku titulu s Neapolom oznámil, že si dá pauzu. Vyjadril sa vtedy aj k otázke, či by chcel niekedy viesť národný tím: "Trénovať národný tím by bolo veľmi atraktívne." Rokovania komplikovala Spallettiho zmluva s Neapolom. Tá platí do júna 2024 a obsahuje klauzulu o kompenzácii vo výške troch miliónov eur, pokiaľ tréner zmení pôsobisko. Prezident a majiteľ SSC Aurelio De Laurentiis už skôr avizoval, že sa kompenzácie nevzdá.

V kvalifikácii o ME 2024 má Taliansko na konte tri body z dvoch zápasov a je tretie vo svojej skupine. Už v septembri nastúpi proti Severnému Macedónsku (9.9.) a Ukrajine (12.9.).

Šesťdesiatštyriročný Spalletti trénoval okrem Neapola aj v Empoli, AS Rím či Zenite Petrohrad. S Rimanmi získal dvakrát Taliansky pohár a jeden Superpohár, to isté sa mu podarilo s ruským klubom, s ktorým vybojoval aj dva ligové tituly.