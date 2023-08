Neapol bude obhajovať takmer bez zmeny. V Taliansku to bola prestupová bieda

Rím 17. augusta (TASR) – Futbalový Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom čaká po vyše 33 rokoch prvá sezóna v pozícii obhajcu talianskeho titulu.

Najväčší otáznik visí nad novým trénerom Rudim Garciom, ktorý nahradil na lavičke Luciana Spallettiho. Nový ročník Serie A odštartuje Neapol v sobotu na pôde nováčika Frosinone Calcio, ten je späť v najvyššej súťaži po štyroch sezónach.

Garcia absolvuje ostrú premiéru s takmer rovnakým kádrom, ktorý získal na jar "scudetto". Päťdesiatdeväťročný francúzsky tréner išiel proti súčasným trendom, do Talianska prišiel zo saudskoarabského Al-Nassr, ktorý s ním ukončil spoluprácu. V Serii A už pôsobil v rokoch 2013-2016 a dvakrát priviedol AS Rím do Ligy majstrov. Trofej však naposledy získal pred dvanástimi rokmi s Lille, keď vyhral Ligue 1 aj Francúzsky pohár. S Olympique Marseille bol pred piatimi rokmi vo finále Európskej ligy, kde prehral s Atleticom Madrid 0:3. Jeho predchodca Spalletti oznámil už skôr ročnú prestávku, pričom nie je jasné, či sa vráti k futbalu.

"Ak chceme, aby tím fungoval aj v tejto sezóne, musíme urobiť ďalší krok a priniesť nové veci. Musíme byť každý rok v Lige majstrov, to je základ. Osmihen je ťahúň, 'Kvara' sa môže zlepšovať a o Di Lorenzovi nemám pochybnosti," povedal Garcia pre britské médiá.

Dobrou správou pre SSC je takmer kompletné zachovanie majstrovského kádru. Vypadol z neho len stopér Kim Min-jae, ktorý prestúpil do Bayernu Mníchov. Silné ofenzívne duo v zložení Victor Osmihen a Chviča Kvaracchelija však nad odchodom neuvažuje. Nigérijský útočník, ktorý bol najlepší strelec Serie A v uplynulej sezóne, je navyše naklonený ročnému predĺženiu zmluvy. Tá súčasná platí do konca sezóny 2024/25.

Slabé prestupy

Zo zvyšných klubov na Apeninskom polostrove nezaznamenal silné prestupové leto nikto. Medzi novými posilami je veľa mladíkov alebo hráčov za vrcholom kariéry. Vicemajster Lazio Rím stratil ťahúňa Sergeja Milinkoviča-Saviča, ktorý sa upísal na tri roky saudskoarabskému Al-Hilalu. Nádeje vkladá do argentínskeho útočníka Tatyho Castellanosa, za ktorého zaplatil New Yorku City 15 miliónov eur. V Ríme by mal vytvoriť duo s dlhoročným kanonierom Cirom Immobilem.

K mnohým odchodom prišlo v lete u finalistu LM Interu Miláno. Okrem Slováka Milana Škriniara sú to aj Edin Džeko, Romelu Lukaku a brankár Andre Onana. Ako voľný hráč prišiel Marcus Thuram z Borussie Mönchengladbach a na hosťovanie z Bologne 34-ročný rakúsky reprezentant Marko Arnautovič. Thuram má za sebou v Bundeslige strelecky najúspešnejšiu sezónu so 16 presnými zásahmi, Onanu nahradil švajčiarsky reprezentačný brankár Yann Sommer z Bayernu.

Druhý milánsky tím AC zasa posilnilo osem nových mien vrátane stredopoliarov Christiana Pulisica a Rubena Loftusa-Cheeka. AC dostalo od Newcatslu United 64 miliónov eur za defenzívneho stredopoliara Sandra Tonaliho, no nenašlo posilu na hrot k 36-ročnému Francúzovi Olivierovi Giroudovi.

V Juventuse sa uskromnili

Juventus Turín mal po turbulentnej sezóne s finančnými škandálmi, ktoré ho pripravili o futbalovú Európu, skromné prestupové obdobie. Najväčšou posilou je 23-ročný krídelník Timothy Weah z Lille. Ten prišiel do klubu za 11 miliónov eur. Šťuka ligy môže byť opäť Atalanta Bergamo – popri zmätku a neistote v ostatných tímoch sľubujú jej nové posily Gianluca Scamacca a El Bilal Toure pokračovanie ofenzívneho futbalu. Reálnym cieľom Atalanty môže byť zisk miestenky do Ligy majstrov. Tú naposledy vybojovala v sezóne 2020/21.

Zo Slovákov pôsobia v Serii A okrem Lobotku aj Ondrej Duda (Verona), Norbert Gyömbér (Salernitana) a Adam Obert (Cagliari). Duda i Gyömbér bojovali v minulej sezóne so svojimi tímami o udržanie, Obertove Cagliari sa vrátilo do najvyššej súťaže po ročnej pauze.