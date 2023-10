Futbalisti AC Miláno zvíťazili v dueli talianskej Serie A v Janove 1:0 a dostali sa na čelo tabuľky. Gólom z 87. minúty o tom rozhodol útočník Pulisic, divákov však ešte čakal dramatický záver v podobe dvoch červených kariet a útočníka Oliviera Girouda na brankárskom poste.

Zápas 8. kola nepriniesol gól, až kým sa tri minúty pred koncom riadneho hracieho času nepresadil Pulisic. Dvadsaťpäťročný Američan si spracoval loptu po prihrávke Yunusa Musaha a strelou k pravej žrdi prekonal brankára domácich Josepa Martineza. Situáciu ešte skúmal systém VAR pre podozrenie hry rukou.

Dráma sa tým neskončila, keďže v 99. minúte obdržal červenú kartu brankár Milána Mike Maignan, ktorý za hranicou šestnástky zasiahol kolenom tvár stredopoliara Caleba Ekubana. Tréner "rossoneri" Stefano Pioli však už využil svojich päť striedaní, a tak si brankársky dres obliekol Giroud. Chvíľu na to čelil Francúz priamemu kopu, strela Alberta Gudmundssona sa odrazila od múru a trafila brvno. V 13. minúte nadstaveného času vylúčil rozhodca aj druhého brankára, Martinez dostal druhú žltú kartu za faul na Musaha.

Hrdinom hostí sa stal v úplnom závere Giroud, ktorý sa hodil pod nohy útočiaceho Georgea Puscasa a zneškodnil hneď dve šance domáceho tímu. "Nikdy som takéto niečo nezažil. Som veľmi hrdý na tento tím, bojovali sme do konca a mal som dobrý zákrok. Nemám prirodzené schopnosti brankára a poranil som si ruku, ale nevadí. Ten dres si nechám a dám si ho zarámovať," uviedol po zápase 37-ročný útočník.

K situácii sa vyjadril aj Pioli. "Do bránky chcel ísť Pulisic, ale povedali sme mu, že je príliš nízky, tak tam šiel Oli. Počas stretnutia sa stalo veľa zvláštnych vecí. Vedeli sme, že to bude ťažké, ale obstáli sme dobre. Je to víťazstvo mentality, charakteru, sily a so svojimi hráčmi som veľmi spokojný," citoval Taliana web Football Italia.

Podľa prezidenta Janova Alberta Zangrilla však Pulisicov gól nemal platiť. "Nie som nahnevaný, som zatrpknutý. Je to šport, kto týmto trpí. Čo sa stalo v posledných piatich minútach, je každému jasné. Buď sme zbabelci, môžeme sa nechať podviesť a moja prítomnosť tu je zbytočná, alebo sa môžeme pokúsiť analyzovať, čo sa stalo. Všetci sme videli, že sa Pulisic dotkol lopty rukou a je z toho gól. Keď ide o súboj Dávida proti Goliášovi, žijeme vo svete, kde vyhrá len jeden," reagoval 65-ročný funkcionár.