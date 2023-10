Rím - Taliansky futbalista Lorenzo Pellegrini bude pre svalové zranenie mimo hry približne mesiac. Kapitán AS Rím si privodil ťažkosti počas štvrtkového zápasu Európskej ligy (EKL) proti Servette Ženeva (4:0).

V stretnutí nastúpil dvadsaťsedemročný stredopoliar pre predchádzajúce zdravotné problémy iba ako náhradník do druhého polčasu. Odohral jedenásť minúť, počas ktorých si na konto stihol pripísať gól a asistenciu a musel opäť striedať.

Pellegrini si podľa informácii Sky Sport Italia v stretnutí natrhol pravý stehenný sval. To znamená, že vynechá aj dva zápasy kvalifikácie ME 2024, v ktorých sa Taliansko stretne 14. októbra doma s Maltou a o tri neskôr pocestuje do Anglicka.