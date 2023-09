Rím - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho vyhlásil, že sa neobáva o svoju budúcnosť v AS Rím napriek neúspešnému štartu do novej sezóny Serie A. Tím je po šiestich zápasoch s piatimi bodmi na 16. mieste v tabuľke.

"Pred tromi mesiacmi ľudia hovorili, že by to bola tragédia, keby som odišiel. A teraz sa zdá, že problémom som ja. Nepočúvam ani nečítam, čo sa o mne píše alebo hovorí. Ja nie som ten problém, za každou situáciou je viacero faktorov. Nikdy som netvrdil, že som zodpovedný len za víťazstvo, nerobím to ani v prípade prehry. Som tu, aby som každý deň bojoval spolu s mojimi hráčmi a fanúšikmi," uviedol Mourinho podľa agentúry AFP.

AS Rím vyhral len jeden zo šiestich ligových zápasov, keď rozstrieľal Empoli 7:0. V stredu prehral v Janove 1:4.