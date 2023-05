La Spezia - Trápiace sa AC Miláno zakoplo na pôde domácej Spezie a výrazne si skomplikovalo šance na Ligu majstrov. Ultras Milánskeho AC si zavolali svojich futbalistov a evidentne im mali čo povedať!

Po trpkej prehre s mestským rivalom Interom sa očakávalo, že rossoneri zaberú a získajú dôležité víťazstvo na pôde 18. Spezie. Spezia nevyhrala v posledných 3 zápasoch a rovnako ako AC potrebovala získať body v boji o záchranu. Futbalisti Spezie nechali na trávniku srdce a svojou bojovnosťou jednoznačne eliminovali rozdiel v kvalite kádra a počas zápasu boli minimálne rovnako kvalitným tímom ako AC.

Na druhej strane Milánske AC odohralo jeden z najhorších zápasov sezóny a okrem pár striel spoza šestnástky si prakticky celý zápas nevytvorili žiadnu tutovku. Prvý gól domácej Spezie prišiel po výborne zahranom rohovom kope, keď jeden z domácich hráčov hlavičkoval do žrde a lopta sa odrazila do päťky, kde najlepšie zareagoval obranca Przemyslaw Wisniewski. Druhý gól domácich pridal po nádhernom priamom kope stredopoliar Salvatore Esposito, ktorý nedal Maignanovi žiadnu šancu a spečatil famózne víťazstvo Spezie.

Milánčania sa počas celej sezóny trápia proti tímom zo spodku tabuľky a včera tomu nebolo inak. Hosťom výrazne sťažila zápas aj absencia Rafaela Leaa, ktorý sa po zranení sústredí na odvetný zápas s Interom. Fanúšikovia červeno-čiernych sa výrazne obávajú o budúcnosť Milánčanov, pretože na víťazstvo v LM to rozhodne nevyzerá a po tragikomickej prehre so Speziou to bude poriadne náročný boj o top 4ku. Skalný Ultras si po včerajšom zápase zavolali k sebe celý tím milánskeho AC a konfrontovali ich ohľadom nevýrazných výkonov a cieľov tohtoročnej sezóny.