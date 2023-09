Neapol - Úradujúci šampióni talianskej najvyššej futbalovej súťaže z Neapola prišli o stopercentnú bilanciu už v 3. kole. Na domácom štadióne podľahli v sobotu Laziu Rím 1:2. Za hráčov spod Vezuvu odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

Lazio sa dostalo do vedenia po polhodine hry zásluhou elegantnej pätičky Luisa Alberta. Neapolčania však rýchlo prišli s odpoveďou, keď skóroval Piotr Zielinski. "Zaslúžili sme si po polčase viesť. V úvode sme hrali veľmi dobre. Lazio predviedlo do prestávky jediný vážny útok a skórovalo z neho," povzdychol si kouč domácich Rudi Garcia podľa DAZN.

Misky váh na stranu Lazia opäť prevážil v 52. min Daiči Kamada. Japonský stredopoliar stál na konci rýchleho protiútoku a pripísal si svoj prvý presný zásah po prestupe z Eintrachtu Frankfurt. Na jeho gól už úradujúci šampióni nedokázali odpovedať a ďalšie šance mali naopak hostia. Mattia Zaccagni i Matteo Guendouzi dokázali dostať loptu až do siete, no VAR objavil v oboch prípadoch tesné ofsajdové postavenie. "Ak zvážime druhý polčas, Lazio si zaslúžilo zvíťaziť. Keď sa však pozrieme na celý duel, remíza by bola spravodlivejšia. Hráči sa musia naučiť, že ak už nemôžeme zvíťaziť, musíme aspoň neprehrať. V prvom polčase sme dobre presovali a dokázali získavať lopty hlboko v poli. Mnohé situácie sme však mohli riešiť lepšie. Musíme byť oveľa precíznejší pred bránou súpera," prízvukoval kouč, ktorý v lete prevzal mužstvo po Lucianovi Spalletim.

Maurizio Sarri začal na lavičke Lazia tretiu sezónu a po zápase si pochvaľoval mentalitu svojho tímu. "Dobré predstavenie. V prvej polovici sme boli pod tlakom, no po zmene strán sme podľa mňa dominovali. Skórovali sme na 3:1 dvakrát, bolo trpké, že to v oboch prípadoch VAR zvrátil. Povedali mi, že pri prvom góle tam bol ofsajd o centimetre a o druhom by sa dalo debatovať celú noc," zhodnotil duel kouč Lazia.

Po sobote zostali v Serie A bez straty bodu už iba oba milánske veľkokluby. AC dokázalo zabrať naplno vo všetkých troch svojich dueloch, Inter mal pred sebou ešte nedeľné vystúpenie doma proti Fiorentine.