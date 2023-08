Šport24.sk Futbal Taliansko Lukaku ešte len letel a už ho sledovali desiatky tisíc fanúšikov ×

Rím - Nadšenie fanúšikov AS Rím z príchodu belgického futbalistu Romelua Lukakua sa prejavilo novým rekordom v online sledovaní lietadla. Jeho let z Bruselu do Ríma videlo na stránke Flightradar 47.300 užívateľov.