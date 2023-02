NEAPOL – Futbalisti SSC Neapol pevne kráčajú v Taliansku za ligovým titulom, ktorý môžu získať po dlhých 33. rokoch. Hnacím motorom mužstva je slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka (28), ktorý je vo famóznej forme a z každej strany sa na neho sypú slová chvály. Legendárny slovenský útočník Ľubomír Moravčík pre Šport24.sk vysvetľoval, prečo sa mu v tejto sezóne tak náramne darí.

Partenopei vedú ligovú tabuľku so ziskom 62 bodov. Pred druhým Interom Miláno majú až 15 bodový náskok. SSC Neapol tak môže od sezóny 1989/90 konečne získať trofej pre majstra Série A. Naposledy sa to podarilo mužstvu, ktoré bolo zložené okolo božského Diega Maradonu. Neapol v tomto ročníku šliape doslova ako hodinky. Veľkú zásluhu na tom má aj slovenský futbalista Stanislav Lobotka, ktorý podáva skvelé výkony.



Na adresu nášho stredopoliara sa vyjadrujú v superlatívoch svetové futbalové legendy. Po víťaznom zápase Neapola na pôde Frankfurtu 2:0 v rámci osemfinále Ligy majstrov ho chválil aj jeho tréner. „Lobotka bol úžasný. V manipulácii s loptou, v rýchlosti, v dvojitom myslení je majster. Veľmi rýchlo sa otočí a vykrúti. Skvelá kvalita a česť je, že nikdy nebol skákaný, nikdy neskáče. Keď sa pozrieme na získavanie lopty späť v strede poľa, tak aj tam je mimoriadne rýchly. Je to hráč, ktorý nášmu mužstvu dodáva veľkú silu,“ povedal o našom futbalistovi lodivod Neapola Luciano Spalletti.



Lobotkove skvelé výkony neunikli ani pozornosti talianskych médií, ktoré sú známe svojou nekompromisnosťou a tým, že nikomu nič nedarujú zadarmo. „Tajomstvo úspechu Spalletiho gangu je Lobotka. Slovák je neodmysliteľnou súčasťou modrej lavíny. Tichý líder stredu poľa, ktorý má v súčasnosti na európskej špičke len veľmi málo konkurentov schopných presadiť sa v súbojoch a tak suverénne narábať s loptou,“ napísalo talianske periodikum calcionapoli1926.it. „Lobotka ukázal, prečo ho chce Real Madrid,“ zverejnil naopak v stredu taliansky web tuttomercatoweb.com.

Počet zápasov Lobotku za SSC Neapol Sezóna 2019/2020 – 16 Sezóna 2020/2021 – 23 Sezóna 2021/2022 - 26 Sezóna 2022/2023 - 31

Pre nášho futbalového reprezentanta bol zásadný príchod Luciana Spallettiho do Neapola. Lobotka totiž pod vedením Gennara Gattusa odohral za rok a pol celkovo 39 zápasov, pričom často nastupoval ako náhradník na pár minút. V sezóne 2020/2021 odohral dokonca v posledných 14. zápasoch sezóny iba šesť minút. Taliansky búrlivák však v klube skončil a nášmu futbalistovi začala v klube nová kapitola. „Poviem to otvorene. Nie vždy si jednoducho sadnete s trénerom. Hlavne on po prestupe z Viga potreboval dôveru, ktorú nedostal. Bolo evidentné, že Gattusovi nesadol, aj keď je to ťažko pochopiteľné, pretože vidíme, že Stano je skvelý hráč. Všetko zlé je ale na niečo dobré. Pod novým trénerom sa vrátil do zostavy a postupne sa vypracoval na jedného z najlepších hráčov v Európe na svojej pozícii a pre Neapol je kľúčový hráč,“ vytešoval sa náš legendárny futbalista Ľubomír Moravčík.