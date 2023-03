NEAPOL - Futbalový Neapol zdolal v sobotu Atalantu 2:0 a opäť vedie tabuľku talianskej Serie A o osemnásť bodov. Tím v zostave so Slovákom Stanislavom Lobotokom tak napravil svoju minulotýždňovú prehru 0:1 s Laziom Rím a využil piatkové zaváhanie Interu Milánu na trávniku Spezie Calcio (1:2).

Domáci mali niekoľko veľkých príležitostí už v prvom polčase. Do šancí sa dostali ofenzívne opory tímu Chviča Kvaracchelija aj Victor Osimhen a laxný výkon obrany hostí kompenzoval kvalitnými zákrokmi brankár Juan Musso. Po prestávke ho nezaskočili ani efektné nožničky v podaní nigérijského útočníka, no o desať minút si v úniku počkal Kvaracchelija, vyškolil obranu súpera a zavesil do protipohybu argentínskeho brankára. Gólu nezabránil ani teč Giorgia Scalviniho a Gruzínec si pripísal jedenásty presný zásah v ligovej sezóne. Po 72 minútach hry mal prvý zákrok aj domáci brankár Pierluigi Gollini, ktorý je v Neapole na hosťovaní z Atalanty a medzi troma žrďami dostal prednosť pred Alexom Meretom. V 77. minúte upravil Amir Rrahmani na konečných 2:0 hlavičkou počas rohového kopu a v závere ešte preveril domáceho brankára Matteo Ruggeri. Prudká strela zboku však Golliniho neprekvapila.

"Užívame si to. Dnes večer bolo náročné začať, pretože Atalanta má kvalitné mužstvo. Sme na tom dobre a vedia to aj naši fanúšikovia," citovala agentúra DAZN strelca druhého gólu Rrahmaniho. Jeho tím čaká v stredu odveta osemfinále Ligy majstrov proti nemeckému Eintrachtu Frankfurt, z prvého stretnutia majú Taliani náskok 2:0.

Atalanta zaznamenala tretiu prehru v priebehu štyroch zápasov. Jej strata na najlepšiu štvorku zaručujúcu miestenku v Lige majstrov sa tak zväčšila na päť bodov. Tréner Gian Piero Gasperini bol s výkonom obrany spokojný, trápili ho skôr nevyužité brejky. "Sústredili sme sa na svoj výkon a boli sme dobrí v defenzíve. Urobili sme však nejaké chyby v protiútokoch. Celkovo si tím viedol fajn, no v týchto zápasoch rozhodujú detaily a my sme pred prvým gólom už začínali myslieť na remízu," dodal kormidelník domácich. Jeho tím čaká najbližší duel v piatok proti Empoli.