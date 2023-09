V novom klube hrá len vyše mesiac, no fanúšikovia ho milujú. Bývalý hráč Dunajskej Stredy Nikola Krstovič si podmaňuje talianske Lecce.

V piatich zápasoch tejto sezóny strelil Krstovič tri góly. Generálny riaditeľ Lecce Pantaleo Corvino priznal, že Krstoviča počas jeho pôsobenia na Slovensku sledoval mesiace a sledoval hodiny videí zo zápasov. Za Čiernohorca bol ochotný zaplatiť až dvanásť miliónov eur, napokon ho získal len za 3,8 milióna.

„Už desať rokov som v Lecce, no za ten čas som nevidel mladého hráča s takým potenciálom, aký má Krstovič. Má všetky predpoklady na to, aby prekonal moje strelecké rekordy,“ vyhlásila legenda Lecce Javier Chevantón.

Výkony bývalého hráča DAC si pochvaľuje aj tréner talianskeho klubu Roberto D‘Aversa. „Vždy si nájde každú loptu v pokutovom území. Je to kompletný hráč. Pripomína mi trochu Pippa Inzaghiho,“ vyhlásil.

Denník La Gazzetta dello Sport už vydáva predpovede, že sa na prestupovom trhu o Krstoviča spustí v Taliansku bitka. Novinár Andrea Ramazzotti napísal, že si to v boji o útočníka rozdajú slávne milánske kluby Inter a AC.

Ak by to tak bolo a čiernohorský futbalista by po polroku opäť menil klub, fanúšikovia Lecce by si ho príliš neužili. Isté je, že sa do posily v úvode sezóny zamilovali. Na tribúne sa objavujú v Krstovičových dresoch a jeden z fanúšikov sa vďaka nemu stal hitom sociálnych sietí. Na jeden zo zápasov prišiel na tribúnu ako Ježiš Kristus – nahodil parochňu, falošnú bradu aj tuniku. Na nej mal zase dres vo farbách Lecce a na chrbte meno Kristovič.