Juventus opúšťa legenda klubu Bonucci, prestúpil do Nemecka

Berlín - Taliansky futbalista Leonardo Bonucci po piatich rokoch opustí Juventus Turín. Tridsaťšesťročný obranca by mal podľa talianskej televízie Sky Sport zamieriť do Unionu Berlín.

Účastník nemeckej Bundesligy mal aj podľa informácií renomovaného novinára Fabrizia Romana dosiahnuť ústnu dohodu so skúseným stopérom. Bonucci už nie je súčasťou plánov trénera "starej dámy" Massimiliana Allegriho, ale taliansky klub bude platiť približne 3,8 milióna dolárov z jeho platu.

Bonucciho zmluva bude platná do júna 2024 s následnou ročnou opciou. Do Berlína by mal pricestovať ešte vo štvrtok na lekársku prehliadku.