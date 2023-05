Turín 31. mája (TASR) - Futbalovému klubu Juventus Turín aj naďalej hrozí zákaz účasti v súťažiach Európskej futbalovej únie (UEFA) na jeden rok.

A to aj napriek tomu, že sa s Talianskou futbalovou federáciou (FIGC) dohodol na riešení, vďaka ktorému mu v Serii A nebudú odpočítané ďalšie body. Informoval o tom portál football-italia.

V utorok ráno sa uskutočnilo druhé pojednávanie komisie FIGC, ktorá analyzovala platové machinácie "starej dámy" a vzťahy s hráčskymi agentmi a inými klubmi. Komisia potvrdila, že klub dostane pokutu vo výške 718.000 eur a žiadnu ďalšiu zmenu k sankcii mínus 10 bodov v tabuľke, ktorú dostal už začiatkom mesiaca.

Vzhľadom na to, že predkolá play off Európskej ligy UEFA a Európskej Konferenčnej ligy UEFA sa majú začať už v letných mesiacoch, očakáva sa, že UEFA vydá svoj verdikt do polovice júna. Po ňom bude pravdepodobne nasledovať odvolanie Turínčanov, ktoré by mohlo viesť až k pojednávaniu pred Športovým arbitrážnym súdom (CAS).