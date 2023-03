Spezia - Druhá prehra z uplynulých troch zápasov výrazne znížila už beztak nízke šance futbalistov Interu Miláno na zisk titulu v talianskej Serii A. Zaváhanie na ihrisku Spezie (1:2), ktorá je tesne nad pásmom zostupu, prišlo aj napriek výraznej streleckej prevahe.

Tréner Simone Inzaghi, ktorému chýbal slovenský obranca Milan Škriniar pre zranenie chrbta, mal voči svojmu tímu výhrady iba k premieňaniu šancí. "Táto prehra bolí, na ihrisku sme odovzdali naozaj všetko," povedal pre klubovú stránku. Pred sobotňajším duelom Neapol - Atalanta mal Inter 15-bodové manko na suveréna súťaže Neapol. Ten z 25 zápasov prehral iba dva, v ďalších dvoch remizoval a s výrazným odstupom drží za sebou svojich prenasledovateľov. Medzi nimi je najvýraznejší Inter, ktorý však po prehre spred dvoch týždňov v Bologni (0:1) opäť stratil body a 12 kôl pre koncom sezóny má naďalej výraznú stratu na Neapol.

Milánsky tím mal v prvom polčase piatkového duelu výraznú hernú prevahu - na strely viedol 16:0, na bránku smerovalo päť z nich. "Toto je futbal. Po tom, čo sme si vytvorili, mal byť iný výsledok. Sme nahnevaní, dnes v noci nezaspíme, ale zajtra začneme odznova, pretože už v utorok budeme hrať o osemfinále Ligy majstrov," povedal Inzaghi po zápase. Veľkú šancu na skórovanie mal Lautaro Martinez, ktorý neprekonal v 14. minúte brankára Bartlomieja Dragowského z penalty.

Ani v druhom dejstve Inter nepoľavil z ofenzívnej snahy. Martinezov gól však neplatil pre ofsajd a hostia naďalej doplácali na nízku efektivitu v zakončení. Domáci išli do vedenia v 55. minúte, striedajúci Daniel Maldini zakončil strelou k pravej žrdi rýchly protiútok domácich - 1:0. Tréner Interu Inzaghi následne siahol v priebehu 15 minút k piatim striedaniam. Výsledkom neutíchajúcej aktivity bola druhá penalta, ktorej predchádzal zásah Ferrera do chúlostivých miest Denzela Dumfriesa. K lopte sa tentoraz postavil Romelu Lukaku a prestrelil Dragowského - 1:1. Ani tento stav však dlho nevydržal, keďže rozhodca Marinelli odfpískal aj tretiu penaltu. V 83. minúte Dumfries nedovolene atakoval Kovalenka a M'Bala Nzola vrátil domácim náskok - 2:1. V šiestom vzájomnom zápase to bola vôbec prvá prehra Interu so Speciou v Serii A. "Asi sme mali byť viac dôrazní, možno agresívnejší v zakončení. Prvý polčas sa nemal skončiť 0:0. Náš prístup bol správny, ale to ešte nezaručuje víťazstvo," poznamenal tréner Interu, ktorý bude v utorňajšom osemfinále Ligy majstrov čeliť Portu.