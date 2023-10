Bývalá švédska futbalová ikona Zlatan Ibrahimovič poskytol úprimné interview, kde sa vyjadril na adresu niekoľko svojich predošlých klubov. Pomerne kriticky sa vyjadril na adresu momentálne trápiaceho sa Manchestru United a tvrdo naložil najmä trénerovi Erikovi ten Hagovi.

Zlatan pokračoval v "tradícii"

Švédsky lev pokračoval v šlapajách Cristiana Ronalda a rovnako ako aj portugalský futbalista poskytol rozhovor pre Piersa Morgana. Rozhovory so slávnym Morganom sú vždy kontroverzné a futbalisti si rozhodne servítku pred ústa nedávajú. Zlatan v rozhovore opísal svoje náročné detstvo, taktiež priblížil svoju rozlúčku na San Sire a potom sa pustil aj do trénerov ako sú Pep Guardiola či Erik ten Hag. Zlatan ako bývalý hráč Manchestru United má s klubom silné spojenie a na adresu ten Haga povedal: "Aké má skúsenosti tento kouč? Vychovávať mladé talenty. Ajax je talentovaný klub, majú mnoho talentov. Ale nemajú žiadne veľké hviezdy. Teraz prišiel do United. To je iná mentalita, iný hráči."

Zlatan narážal na to, že ten Hag vie pracovať iba s mladými futbalistami, z ktorých sa iba veľké hviezdy majú stať. Ďalej pokračoval: "Tamojší hráči majú byť veľké hviezdy. On je v inej situácii. Viem si predstaviť, že príchod z Ajaxu do United je veľký rozdiel, pretože som bol v oboch kluboch. Je to iný druh prístupu. Tam máte iný druh disciplíny. Prídete do United a robíte to isté... Neverím, že by mal takýto prístup mať aj s hráčmi United."