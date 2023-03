Patrí medzi ťahúňov Neapola a gólmi tlačí klub za vytúženým titulom. Po strete s Milanom Škriniarom však útočník Victor Osimhen takmer oslepol.

Nigérijčan je ústrednou postavou ofenzívy tímu Luciana Spallettiho a s 19 gólmi je jednoznačne najlepším strelcom celej Serie A. „Je to najlepšia sezóna môjho života. Cítim sa perfektne, a to ako po fyzickej, tak po psychickej stránke,“ vyhlásil Osimhen, ktorý strieľa gól za gólom, a to napriek ochrannej maske, ktorú musí nosiť.



Môže za to nepríjemný moment z novembra 2021, keď sa zranil po súboji s Milanom Škriniarom. Útočník skončil v nemocnici s fraktúrou lebky, zlomeninou lícnej kosti a očnice.



„Išiel som do súboja a prakticky môžem povedať, že som riskoval život. Škriniar ma skoro prizabil, všetko však dobre dopadlo a som mu teraz vlastne vďačný. Po pauze som sa vrátil ešte lepší a silnejší, moje výkony na ihrisku to dokazujú,“ hovorí nigérijský gólostroj.

Osimhen vs Skriniar ⚔️ 🎭 pic.twitter.com/Mz7LMzkQmV — Osimhen FR 🇨🇵 (@VictorOsimhenFR) February 28, 2023

Chirurg Gianpaolo Tartaro, ktorý Osimhena operoval, vysvetlil a potvrdil, že súboj so slovenským obrancom mohol mať pre útočníka Neapola fatálne následky.



„Očnicová kosť sa zastavila práve včas, pretože mohol dokonca prísť o zrak. Táto kosť mohla spôsobiť problémy, našťastie nám niektoré faktory pomohli a oko sa mohlo vrátiť späť do jamky. Keď sme vykonali operáciu, použili sme najkvalitnejšie plakety na svete, museli sme veľmi pozorne študovať, kam ich umiestnime, aby Osimhena dostatočne chránili,“ vyhlásil Tartaro pre Radio CRC.